Het is op dit moment onzeker of Iran op 26 juni 2026 op het WK zal aantreden tegen Egypte. Bondsvoorzitter Mehdi Taj (op de foto hierboven staand met lichtblauw overhemd) van het Aziatische land garandeert dat Iran de groepswedstrijd op het mondiale eindtoernooi ‘zal verhinderen’.

Iran en Egypte zijn bij het aankomende WK ingedeeld in Groep G. De overige landen zijn België en Nieuw-Zeeland.

Onlangs ontstond er ophef toen bij de loting voor het WK bekend werd dat de afsluitende groepswedstrijd tussen Iran en Egypte het karakter van een Pride Match heeft. Het organisatiecomité van Seattle had al ruim voor de loting aangekondigd dat de wedstrijd op 26 juni (27 juni 5.00 uur Nederlandse tijd) in het Lumen Field in het teken staat van de lhbti+-gemeenschap.

Toevallig is dat dus de wedstrijd tussen Iran en Egypte. Homoseksualiteit is verboden in zowel Iran als Egypte, waardoor er vrijwel meteen weerstand ontstond in beide landen

Bondsvoorzitter Mehdi Taj herhaalde deze week in de lokale pers dat Iran niet mee zal werken aan de Pride Match. “We hebben absoluut geen interesse in een WK-wedstrijd die onder de regenboogvlag wordt gespeeld. We zijn vastbesloten om dit te verhinderen en zullen dat ook doen”, zo citeert onder meer Het Nieuwsblad Taj.

Of de FIFA consequenties zal verbinden aan het standpunt van de Iraanse voetbalbond en of Iran voet bij stuk zal houden, is nog niet bekend.