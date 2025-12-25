is donderdag ongenadig hard voor de bus gegooid door zijn club Samsunspor. De Turkse club publiceert een officieel persbericht waarin het in geuren en kleuren uit de doeken doet hoe de 25-jarige Nederlander een vertrek probeert te forceren.

Musaba staat in de nadrukkelijke belangstelling van Fenerbahçe. De grootmacht uit Istanbul wil naar verluidt tussen de vijf en zes miljoen euro betalen aan Samsunspor voor de voormalig speler van onder meer NEC, AS Monaco, sc Heerenveen en Sheffield Wednesday. Voor de vleugelaanvaller zelf ligt volgens Turkse media een jaarbasis van zo’n 1,3 miljoen euro klaar bij Fenerbahçe.

Musaba wil Samsunspor in de winterse transferperiode dolgraag verruilen voor Fenerbahçe en lijkt bereid om het hard te spelen. Samsunspor plaatst donderdag een tekstbericht op X waarin het schrijft dat ‘Musaba de banden met de club definitief heeft verbroken’.

Daarnaast schrijft de huidige nummer zes van de Süper Lig dat Musaba woensdag onaangekondigd verstek liet gaan voor de training en weigerde om te spelen in het bekerduel met Eyüpspor (2-1 winst).

Samsunspor is niet gediend van het gedrag van Musaba en wijst op de FIFA-regels: “Hij heeft een geldig contract bij ons en mag zonder toestemming van onze club niet onderhandelen met andere clubs. In gelijke zin mag een andere club niet in contact treden met onze speler zonder toestemming van onze club.”

Samsunspor benadrukt dat Musaba ‘de FIFA-regels heeft geschonden’ en dat de club ‘de noodzakelijke disciplinaire procedure’ heeft gestart tegen zijn eigen speler.

Musaba is pas sinds afgelopen zomer actief bij Samsunspor. Hij kwam destijds voor ongeveer één miljoen euro van Sheffield Wednesday en presteert tot dusver prima. Na 22 wedstrijden in alle competities staat de teller op 6 doelpunten en 4 assists voor de linksbuiten.