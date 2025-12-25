Opmerkelijke maatregel moet stadions tijdens Afrika Cup voller krijgen

Het organisatiecomité van de Afrika Cup komt met een opmerkelijke oplossing om de stadions voller te krijgen tijdens het continentale eindtoernooi dat op dit moment wordt gespeeld in Marokko. Tijdens de eerste paar wedstrijden viel op dat veel stadions niet volledig vol zaten.

De Afrika Cup wordt van 21 december 2025 tot en met 18 januari 2026 gehouden in Marokko. Het gastland ging afgelopen zondag uitstekend van start, met een 2-0 overwinning op de Comoren in het Stade Prince Moulay Abdellah.

Het Stade Prince Moulay Abdellah zat behoorlijk vol tijdens de openingswedstrijd van Marokko, maar dat gold niet voor veel andere stadions bij andere duels. Zo waren er bijvoorbeeld ontzettend veel lege plekken te zien bij het duel tussen de twee andere groepsgenoten van Marokko: Mali en Zambia. Tijdens de onderlinge wedstrijd van die landen was het stadion verre van uitverkocht (zie hierboven op de foto).

Het organisatiecomité van de Afrika Cup heeft nu een maatregel genomen om de vaak matig gevulde stadions in Marokko voller te krijgen. Persbureau AFP meldt donderdag dat besloten is dat bij bepaalde wedstrijden fans zo'n twintig minuten na de aftrap gratis naar binnen mogen. Daarmee hoopt het organisatiecomité de stadions voller te krijgen. De maatregel geldt niet voor duels die reeds uitverkocht zijn, zoals bijvoorbeeld de resterende groepswedstrijden van Marokko.