Kiyani Zeggen keept de wedstrijd van zijn leven: AZ verslaat Real Madrid in Youth League

AZ Onder 19 heeft woensdagmiddag voor een heuse stunt gezorgd in de achtste finales van de UEFA Youth League. In het Estadio Alfredo Di Stéfano werd Real Madrid met 0-2 verslagen, mede dankzij een heldenrol voor de achttienjarige , die de wedstrijd van zijn leven keepte.

Real Madrid begon gevaarlijk aan de wedstrijd en kreeg via aanvoerder Jacobo Ramón en Jorge Cestero enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. Nadat AZ even voor wat dreiging zorgde, was daar Daniel Yáñez met een gevaarlijke poging, waar Zeggen redding op wist te brengen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez begint over Oranje en stelt Jordy Clasie een vraag die 'veel te ver gaat'

Ondanks het kansenoverwicht van de Madrilenen, was het AZ dat na een klein half uur op voorsprong kwam via Wassim Bouziane. Julian Oerip schoot op de vuisten van Real Madrid-keeper Álvaro González, waarna Bouziane er als de kippen bij was om de rebound tegen de touwen te werken: 0-1. Vlak voor rust kreeg Real Madrid een strafschop na een ongelukkige handsbal van Jeremiah Esajas. Hugo de Llanos ging achter de bal staan, maar het was Zeggen die de bal wist te keren. Ook uit de rebound slaagde De Koninklijke er niet in om te scoren.

AZ op 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐬𝐩𝐫𝐨𝐧𝐠 tegen Real Madrid! 💪

Wassim Bouziane met een lekkere goal (0-1) 🎯#ZiggoSport #UYL pic.twitter.com/J7TPhHmyKt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2025

Na rust bleef de thuisploeg aanzetten in het Estadio Alfredo Di Stéfano en creëerde het via De Llanos en Roberto Martin enkele kansen. Waarbij enkele malen Zeggen redding wist te brengen. Enkele minuten voor tijd kwam AZ met de schrik vrij, na een gigantische kans voor Real MAdrid. Zeggen wist redding te brengen op een schot van Roberto Martin, waarna Victor Valdepenas van dichtbij de rebound naast mikte. Niet lang daarna beslisten de bezoekers het duel. Anthony Smits tikte een voorzet van Elijah Dijkstra op acrobatische wijze binnen bij de tweede paal: 0-2.

𝐉𝐀𝐀𝐀! Van der Klaauw beslist het duel in Madrid: 2-0 🌟

En dus gaan de AZ-jonkies richting de kwartfinale van de UEFA Youth League ✨#ZiggoSport #UYL #RMAAZ pic.twitter.com/miKAaSws5L — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2025

Daarmee leek het duel beslist, maar Real Madrid wist nog niet van opgeven. De Madrilenen bleven aandringen, alleen echt gevaarlijk werd het niet meer voor de Alkmaarders. Ook in de blessuretijd, die liefst vijf minuten bedroeg, kon de thuisploeg geen vuist meer maken. Waarmee Zeggen de held van de middag werd. In de kwartfinale van de UEFA Youth League wacht de Alkmaarders een ontmoeting met Manchester City.

Bekijk hieronder de heldenrol van Kiyani Zeggen. Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video's te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Kees Smit kon bij Ajax al 40 wedstrijden spelen'

AZ-middenvelder Kees Smit wordt door sommige analisten beschouwd als het grootste talent van Nederland, maar heeft nog weinig ervaring op het hoogste niveau.