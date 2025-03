AZ geeft goede thuisreeks in Europa een vervolg en verslaat Tottenham Hotspur op knappe wijze

AZ heeft voor een kleine stunt gezorgd door met 1-0 te winnen van Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Europa League. AZ gaf de hele wedstrijd geen kans weg en speelde een goede wedstrijd. Ze werden geholpen door een eigen doelpunt van Lucas Bergvall en verzuimde daarna om er meer te maken. Volgende week wacht de return in Londen.

AZ ontving Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Europa League. De Alkmaarders verkeren in uitstekende vorm na het halen van de bekerfinale en de knappe uitschakeling van Galatasaray in de tussenronde van de Europa League. Tottenham beleeft tot nu toe een teleurstellend seizoen dat gekenmerkt wordt door veel blessureleed. De Noord-Londenaren staan dertiende in de Premier League en zijn uitgeschakeld in de nationale bekerrondes. Eerder dit seizoen kwamen beide ploegen elkaar al tegen in de competitiefase. Toen werd het 1-0 voor de Spurs.

In de openingsfase was het Tottenham dat de bal in bezit had, maar heel veel deden ze hier niet mee. AZ was de enige gevaarlijke ploeg in de eerste helft. Al na vijf minuten werd Mayckel Lahdo ongelukkig uit de wedstrijd getrapt door Bergvall, die niet gezien had dat Lahdo voor hem kroop. Het bleek voor Bergvall überhaupt geen gelukkige wedstrijd te worden, want na ruim een kwartier werkte hij de bal in eigen doel. De jonge Zweed wilde wegwerken, maar schoot de bal met zijn scheenbeen over zijn eigen keeper heen. AZ speelde een sterke eerste helft en maakte een stuk frissere indruk dan de Spurs. Troy Parrott debuteerde in het betaalde voetbal bij Tottenham Hotspur, maar tegenwoordig schittert hij in het shirt van AZ. De Ier had zijn oude ploeg flink pijn kunnen doen toen hij één op één ging met Guglielmo Vicario. Parrott schoot echter tegen de doelman aan en zo bleef de marge slechts één doelpunt.

Gedurende de tweede helft kwam Tottenham steeds meer in de buurt van het doel van AZ, al bleven grote kansen lang uit. De ploeg van Maarten Martens kreeg via Poku wel een aantal goede kansen, maar de gevaarlijke buitenspeler had zijn vizier vandaag niet op scherp staan. Na ongeveer zeventig minuten spelen begonnen de krachten bij AZ steeds meer weg te ebben. AZ is immers niet gewend om veel wedstrijden op een hoog tempo te spelen zoals Spurs dat wel is in de Premier League. AZ focuste zich op het verdedigen van de voorsprong en hield zeer eenvoudig stand. De ploeg van Ange Postecoglou noteerde gedurende de hele wedstrijd slechts één schot tussen de palen.

Dankzij de overwinning heeft AZ een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd volgende week in Londen. De Alkmaarders krijgen van de KNVB een weekend vrij in de Eredivisie om zich optimaal te kunnen voorbereiden voor de return. Tottenham speelt wel in de Premier League dit weekend. De tegenstander in die wedstrijd is Bournemouth.