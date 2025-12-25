komt met een duidelijke belofte aan de supporters van FC Groningen. De 22-jarige middenvelder, die afgelopen zomer naar Feyenoord vertrok en daar grote indruk maakt, bezweert in een interview met het Dagblad van het Noorden dat hij 'ooit' terugkeert bij de club waar het voor hem allemaal begon.

Valente doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en maakte bij die club in augustus 2022 zijn profdebuut. Dat deed hij overigens in het met 6-1 verloren duel bij Ajax waarin Antony op bijzonder fraaie wijze zijn laatste doelpunt in Amsterdamse dienst zou maken voordat hij zijn recordtransfer naar Manchester United maakte. FC Groningen zou dat seizoen op pijnlijke wijze degraderen uit de Eredivisie, maar op het tweede niveau greep Valente - net als meer Groningse talenten - overtuigend zijn kans. Als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie volgde rechtstreekse promotie terug naar de Eredivisie. Daar handhaafde Groningen zich afgelopen seizoen moeiteloos en verdiende Valente een plek in de EK-selectie van Jong Oranje én zijn overstap naar De Kuip.

Sinds zijn transfer naar Feyenoord is het hard gegaan. Valente ontwikkelde zich vrijwel direct tot onbetwiste basisspeler in het elftal van Robin van Persie, debuteerde in november zelfs in het 'grote' Oranje en krijgt uit alle hoeken en gaten lovende kritieken. Nathan Rutjes toont zich in gesprek met FCUpdate bijvoorbeeld groot bewonderaar van Valente: "Eigenlijk elke voetballer die op welk niveau dan ook voetbalt kan waanzinnig genieten van wat hij met de bal aan zijn voeten doet. Ik kan zelf ook genieten van een geweldige tackle of het veroveren van de bal, maar wat Valente soms met de bal laat zien… dat kan echt in het Rijksmuseum. Ik geniet echt enorm van hem", aldus de oud-voetballer, die de eerste seizoenshelft van de middenvelder beloont met het rapportcijfer 9,9.

In De Kuip zouden inmiddels zelfs al scouts van Real Madrid voor Valente op de tribune zijn gesignaleerd, maar Feyenoord zou tegelijkertijd zijn contract nú al willen opwaarderen én verlengen. Valente zelf zegt zich op zijn plek te voelen in Rotterdam, maar: "Ik mis Groningen. Ik hou van die stad, het is mijn thuis." Op een dag keert hij dan ook terug bij zijn eerste liefde, zo belooft hij: "Toen ik bij mijn afscheid van de fans in Euroborg zei dat ik ooit wilde terugkeren bij FC Groningen, meende ik dat echt. Wanneer dat zal zijn, dat weet ik niet, maar ooit kom ik thuis."