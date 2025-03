Ajax niet langs AZ op veelbewogen jubileumfeest in Amsterdam

Met een 2-2 gelijkspel tegen AZ heeft Ajax haar jubileumduel niet in winst kunnen omzetten. De eerste helft leverde maar weinig spektakel op, maar in de tweede helft ging het helemaal los. Na de gelijkmaker van Anton Gaaei moest de Deen met rood van het veld, terwijl na de rode kaart van Alexandre Penetra de vlam even in de pan sloeg. Uiteindelijk zetten Ibrahim Sadiq en Oliver Edvardsen de eindstand met twee late treffers de eindstand op het bord.

Opstelling Ajax

In de opstelling van Francesco Farioli bij de tweede ontmoeting met Eintracht Frankfurt (4-1 verlies) was het duidelijk dat de Italiaanse oefenmeester reeds bezig was met het duel tegen ‘angstgegner’ AZ. In het jubileumduel wegens het 125-jarige bestaan van de club stonden er maar liefst tien andere spelers aan de aftrap; enkel doelman Matheus bleef staan. In het zware Europese duel van de Alkmaarders tegen Tottenham Hotspur (3-1 verlies) werd niemand gespaard, maar Maarten Martens hield zijn basiself tegen de Amsterdammers grotendeels intact.

Vuurpijlen

Naast de thuisploeg speelden ook de bezoekers in jubileumshirts wegens het honderdjarig bestaan van Vereniging De Zaansche Molen. De nodige fans in het stadion waren iets té blij met het feestje: wegens de nodige rookontwikkeling liet de aftrap een klein kwartier op zich wachten. In het veld bleek er nog een stuk vuurwerk over te zijn, want in de eerste minuut vloog een vuurpijl van Zico Buurmeester het stadion uit. Kort daarop loste Anton Gaaei ook een poging, maar zijn schot werd eenvoudig gekeerd door Rome-Jayden Owusu-Oduro. Hoewel de thuisploeg vervolgens de nodige schoten loste, hoefde de 20-jarige doelman maar weinig reddend op te treden. De Amsterdamse pogingen waren onzorgvuldig of werden geblokt door de Alkmaarse defensie.

De dreiging kwam voort uit tempoversnellingen in het stroperige spel van de thuisploeg. AZ hanteerde een hoger tempo, maar creëerde minder gevaar. Ook toen het elftal van Martens Ajax in een korte fase op eigen helft vastzette en elke tweede bal voor de Alkmaarders was, bleven kansen door de nodige onnauwkeurigheden uit. Naarmate de eerste helft vorderde, droogden ook de pogingen van Ajax op. Beide ploegen waren bang om in het mes van de tegenstander te lopen en durfden zodoende maar weinig risico te nemen. Mika Godts kreeg nog wel een kans, maar deze werd eenvoudig gekeerd. Brian Brobbey werd ondertussen bezig gehouden door Wouter Goes, duels waaraan Dennis Higler zijn handen vol had. Uiteindelijk vielen daar geen kaarten, maar wel langs de zijlijn: na het nodige commentaar op de leiding mocht Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos de tribunes opzoeken.

AZ op voorsprong

De 38-jarige Spanjaard zal nog wel een keer gevloekt hebben toen Ajax al vroeg in de tweede helft een tegentreffer moest incasseren. Na een handige combinatie werd de onverzettelijke Kristijan Belic maar half van de bal af gezet, waardoor Buurmeester vervolgens kon binnenschieten. De Alkmaarders waren sterk begonnen aan de tweede helft, met Jordy Clasie als belangrijkste schakel van de ploeg. Na de 1-0 leek Ajax plots wakker te worden en kreeg Bertrand Traoré al snel een enorme kans op de gelijkmaker. Een voorzet van Kenneth Taylor vloog langs de gehele AZ-verdediging, maar de man uit Burkina Faso schoot de bal bij de tweede paal vanaf ‘point blank’ naast het doel.

Hoofdrol Gaaei

Even later liet hij zich echter positief gelden door met de hak een assist op de doorgelopen Gaaei te geven. Er werd door AZ hevig geprotesteerd wegens een vermeende overtreding op Clasie eerder in de aanval, maar dit werd door de arbitrage niet als zodanig beoordeeld. De arbitrage kwam vervolgens nog een aantal keer onder vuur te liggen, zowel bij de supporters als de spelers. De eerste maal was bij een overtreding van doelpuntenmaker Gaaei, die ongelukkig doorging op de enkels van Buurmeester. In eerste instantie gaf scheidsrechter Higler een gele kaart, maar na ingrijpen van de VAR toonde hij een rode prent.

Spectaculaire slotfase

De vlam sloeg pas echt in de pan toen hij Alexandre Penetra bij een overtreding op de bal een tweede gele kaart en dus rode kaart toonde. Martens stormde op de leidsman af, wisselspelers kwamen het veld op en AZ-spelers leken bijna aanstalten te maken om van het veld af te gaan. Uiteindelijk bleef het bij een stevig gesprek met de aanvoerders, waarna de wedstrijd weer hervat kon worden. Het spektakel was duidelijk nog niet gedaan met twee treffers die elkaar in rap tempo opvolgden. Na een matige redding van Owusu-Oduro kon Olivier Edvardsen bij de tweede paal ongehinderd binnentikken, waarmee hij het feestje na de rake kopbal van Ibrahim Sadiq verpestte. Het was een klein wonder te noemen dat de extra tijd slechts vijf minuten bedroeg, waarin beide teams niets meer voor elkaar kregen.

