Jan van Halst heeft vol verbazing gekeken naar de blessurebehandeling van doelman Zuberi Foba van Tanzania in het Afrika Cup-duel met Oeganda. De analist stelt dat dit enorm amateuristisch werd aangepakt.

Zaterdagavond staan Oeganda en Tanzania tegenover elkaar op de Afrika Cup. De doelman van Tanzania liep na een kwartier spelen een blessure op aan zijn enkel en werd hier direct aan behandeld. Nog geen tien minuten later zat Foba alweer op de grond vanwege dezelfde blessure en mocht de medische staf opnieuw aan de bak. Hierbij werd zijn enkel ingetapet.

In de rust bespreken Ziggo Sport-analisten Van Halst en Nourdin Boukhari het moment waarbij Foba zijn kwetsuur leek op te lopen. “Ik denk dat hij zeker een blessure heeft overgehouden”, zo begint de Marokkaan. Presentator John van Vliet geeft aan dat dit inderdaad te zien was, aangezien de sluitpost tot twee keer toe behandeld moest worden.

Vervolgens worden er beelden getoond van de blessurebehandeling van de Tanzaniaanse keeper. “Het was heel amateuristisch”, begint Van Halst. “Hij wordt een soort van ingetapet, maar het is gewoon rondjes draaien om de enkel. Tapen… Elke fysiotherapeut begint nu heel hard te lachen”, zegt de oud-voetballer met een grijns op zijn gezicht.