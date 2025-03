Dit is waarom Sem Steijn nu niet voor Ajax speelt

is bezig aan een ongekend seizoen. In de Eredivisie staat de sterspeler van FC Twente op twintig doelpunten en vier assists in 24 wedstrijden. Topclubs zullen komende zomer proberen Steijn over te nemen, maar Hans van der Zee, oud-scout van Ajax, baalt vooral dat de middenvelder nu niet in Amsterdam speelt.

Steijn, die nog maar 23 is, maakt een snelle ontwikkeling door. In het seizoen 2021/22 was hij de absolute sterkhouder van ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie, waarna FC Twente de zoon van Maurice een kans gaf. Zijn eerste seizoen in Enschede viel nog wat tegen, maar sinds het begin van 2023/24 staat er geen maat op Steijn. Van der Zee, tot 1 januari dit jaar scout bij Ajax, weet dat de Amsterdammers een buitenkansje hebben laten liggen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ontslaan zullen ze hem niet, maar Kroes en Beuker hopen op andere manier van Farioli af te komen'

Bij 1Twente Voetbaltijd wordt de huidig topscorer van de Eredivisie besproken. "Tuurlijk hebben we die heel lang gevolgd. We hadden hem natuurlijk eigenlijk moeten halen. Met de kennis van nu, hadden we hem moeten halen."

Van der Zee vertelt waarom Ajax Steijn op het eerst links liet liggen. "Op dat moment dachten we dat hij voetballend tekortkwam en dat hij misschien wat snelheid miste. Maar als je nu ziet hoe hij speelt en hoe hij scoort... Hij kan absoluut nog een stap omhoog maken."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lichaamstaal van Bas Nijhuis verraadt alles, vlak voor penalty Ajax

Bas Nijhuis gaf met duidelijke tegenzin een strafschop aan Ajax tegen PEC Zwolle.