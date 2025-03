Lichaamstaal van Bas Nijhuis verraadt alles, vlak voor penalty Ajax

Ajax is via een strafschop op voorsprong gekomen in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle. Kenneth Taylor schoot raak vanaf elf meter na een handsbal van Anselmo García MacNulty. Scheidsrechter Bas Nijhuis leek de penalty met tegenzin toe te kennen.

In de 57ste minuut van de wedstrijd vuurde Kenneth Taylor een schot af, dat werd geblokt door MacNulty. De Ier kreeg het schot tegen zijn arm aan. De spelers van Ajax reageerden fel: met name Taylor gebaarde hevig om duidelijk te maken dat er in zijn optiek sprak was van hands.

MacNulty leek een poging te wagen om zijn arm langs het lichaam te houden, maar toch gaf videoscheidsrechter Alex Bos aan arbiter Nijhuis het advies om de beelden te bekijken. Nijhuis trok daar wat tijd voor uit en wees inderdaad naar de stip. Taylor benutte zelf de daaropvolgende strafschop.

Het viel veel kijkers op dat Nijhuis de strafschop met tegenzin leek toe te kennen. Met zijn gezichtsuitdrukking en lichaamstaal verraadde de arbiter dat hij zich gedwongen voelde.

