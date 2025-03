Jan van Halst noemt hét moment waarop de wederopstanding van Ajax werd ingezet

Jan van Halst snapt totaal niet dat Maurice Steijn en Sven Mislintat ongelooflijk met elkaar botsten tijdens hun gezamenlijke periode bij Ajax. De voormalige bestuurder van de club wilde het vuurtje tussen beiden blussen, maar kwam van een koude kermis thuis.

Van Halst werd in 2023 aangesteld aan lid van de raad van commissarissen van de club en zag toe hoe Ajax als een kaartenhuis in elkaar viel. De club liep over van bestuurlijke onrust, zakte naar de laatste plaats in de Eredivisie en de supporters lieten hun ontevredenheid blijken. Vooral het geschil tussen Steijn en Mislintat heeft hem verbaasd. De Duitser stelde Steijn zelf aan, maar probeerde hem niet veel later ook weer naar buiten te werken. Het tweetal bleek totaal niet door een deur te kunnen.

Artikel gaat verder onder video

Van Halst probeerde in te grijpen, zo blijkt uit een interview met SoccerNews. "Ik dacht: dat ga ik oplossen. Je moet toch als volwassen mensen samen kunnen werken. Het is me ook niet gelukt. Daar baal ik eigenlijk best wel van." De voormalige bestuurder van Ajax denkt nog wel eens terug aan die periode. "Ik verbaas me er nog steeds over. De technisch directeur trekt een trainer aan, maar het botste meteen. Dat is toch bijzonder. Je hebt toch in het begin heel veel gesprekken met elkaar? Dat snap ik nog steeds niet."

LEES OOK: Jan van Halst schuift schuld van Mislintat-malaise bij Ajax van zich af

Mislintat werd uiteindelijk het eerste slachtoffer van de bestuurlijke onrust bij Ajax, waarna ook Steijn niet veel later de Johan Cruijff ArenA achter zich moet laten. Momenteel gaat het beter met de Amsterdammers. Van Halst ziet één actie van de club als essentieel daarin: het aantrekken van Jordan Henderson in januari 2024. "Dat was al een teken dat er veel meer professionalisme terug moet komen bij Ajax. Dat hebben ze veel verder doorgevoerd nu. Je ziet de resultaten." Ook van Halst hoopt binnenkort wel meer te worden vermaakt bij wedstrijden van de club. "Het gaat nu nog niet met goed voetbal, het doet iedereen bij Ajax pijn aan de ogen. Het gaat even om resultaat, dat begrijp ik heel goed."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ajax heeft interesse in speler die op 26 september nog werd vernederd in Johan Cruijff ArenA'

Ajax is naar verluidt geïnteresseerd in de zeventienjarige Mustafa Hekimoglu.