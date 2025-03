'Ajax heeft interesse in speler die op 26 september nog werd vernederd in Johan Cruijff ArenA'

Ajax is geïnteresseerd in de zeventienjarige Mustafa Hekimoglu, dat meldt onder meer het Turkse Fanatik. De talentvolle spits staat onder contract bij Beskitas en maakt daar een goede ontwikkeling door. De Amsterdamse club houdt dit nauwlettend in de gaten en zou overwegen om aan het einde van het seizoen een bod uit te brengen op de jeugdinternational van Turkije.

Wel heeft Ajax te maken met concurrentie, aangezien ook enkele Engelse clubs wel oren hebben naar de zeventienjarige spits. Naar verluidt wil Besiktas een transfersom van zo'n drie miljoen euro voor Hekimoglu, die in Istanbul nog een contract heeft tot medio 2028. Zijn Estimated Transfer Value (ETV) wordt momenteel geschat op 5,2 miljoen euro.

Oguzhan Özyakup, die in het verleden uitkwam voor Besiktas en in Nederland speelde voor Feyenoord, Fortuna Sittard en AZ, heeft recentelijk bevestigd dat Ajax de jonge Hekimoglu op de korrel heeft. "Ik ging onlangs naar een jeugdwedstrijd van Ajax. Ik sprak met een directeur. Hij vroeg naar Mustafa en zei: we kennen hem ook. Ze volgen hem, maar hij krijgt niet genoeg speeltijd", sprak de 32-jarige oud-voetballer in gesprek met KAFA Sports.

Hekimoglu speelde dit seizoen slechts 394 minuten

Hekimoglu moet het bij Besiktas vooral met een rol op het tweede plan doen. De rechtspoot kwam in 21 wedstrijden voornamelijk als invaller in actie. Slechts tweemaal kon de jeugdinternational van Turkije rekenen op een basisplaats. In totaal speelde Hekimoglu dit seizoen 394 minuten in het shirt van Kara Kartallar, waarin hij goed was voor één doelpunt en één assist.

De Johan Cruijff ArenA is geen onbekend terrein voor Hekimoglu. De zeventienjarige spits deed op 26 september 45 minuten mee in het Europa League-duel tussen Ajax en Besiktas. Hekimoglu kon een pijnlijke 4-0 nederlaag van de Turkse grootmacht, toen nog onder leiding van de voormalig Oranje-international Giovanni van Bronckhorst, niet voorkomen.

