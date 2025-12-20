Noa Vahle (25) krijgt zo nu en dan persoonlijke berichten op Instagram van voetballers. De sportjournaliste doet daar niets mee, vertelt ze aan Hélène Hendriks en Merel Ek in hun gezamenlijke podcast.

De eerste aflevering van HNM De Podcast is maandag pas te beluisteren, maar vrijdagavond worden bij RTL Boulevard alvast wat beelden getoond. “Krijg jij vaak berichten van voetballers?”, vraagt Hendriks in de podcastuitzending aan Vahle, die bevestigend antwoordt. Hendriks wil weten wat ze met die berichten doet. “Niks."

Artikel gaat verder onder video

Vahle heeft een vriend, tv-redacteur Tim de Wild. Toch proberen voetballers het weleens bij de verslaggever. “Of ze mee uit vragen? Nou, niet zo specifiek, maar ik krijg wel DM’s.”

Vandaag Inside

De drie vrouwen kondigden hun podcast vorige maand aan. Ze kennen elkaar uit de televisiewereld, met name via Vandaag Inside, en zijn inmiddels goed bevriend. “Wij bellen denk ik bijna elke dag. De groepsapp gaat de hele dag door”, zegt Vahle. Dat leidt tot open gesprekken in de podcast. “Ik denk dat we soms na afloop bij het thuisfront even moeten checken of we het wel hadden mogen vertellen.”

“Maar dan is het te laat”, voegt ze er lachend aan toe. “Ik heb wel gemerkt dat ik af en toe dingen zeg waarvan ik denk: ik weet niet of ik wil dat de buitenwereld dit allemaal hoort.” Haar vriendschap met Hendriks en Ek is Vahle veel waarde. “Ze zeggen vaak dat in de televisiewereld niet heel veel vriendschappen ontstaan, maar jullie zijn wel echt mijn vriendinnen. Er is wel echt een leeftijdsverschil, maar dat merk ik echt nooit. Al vinden jullie dat ik net uit de luiers kom.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.