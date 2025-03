Discussie over toekomst Farioli: ‘Eigenlijk ben je gek als je dat doet’

Kees Kwakman zou het zeer vreemd vinden als Ajax na het huidige seizoen afscheid neemt van Francesco Farioli, zo stelt hij bij Voetbalpraat. De Italiaan heeft de organisatie bij de Amsterdammers heel erg geprofessionaliseerd, maar krijgt de nodige kritiek op het vertoonde spel. Volgens velen is dat niet zoals Ajax moet spelen, dus wordt er getwijfeld of Farioli ook in de toekomst de juiste man is voor de koploper.

Na een dramatisch verlopen vorig seizoen, is Ajax onder Farioli een nieuwe weg ingeslagen. De Italiaan heeft alles rondom de club stevig geprofessionaliseerd, wat ook in de resultaten is terug te zien. De Amsterdammers staan tien wedstrijden voor het einde van de Eredivisie bovenaan, met een voorsprong van acht punten op nummer twee PSV. Ook op de achtergrond is er een enorme professionaliseringsslag gemaakt, zo stelt Kwakman. Toch zorgt het vertoonde spel van Ajax voor zorgen, aangezien dit vaak weinig oogstrelend is.

Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of Ajax in het nieuwe seizoen gaat voortborduren op de professionalisering met of zonder Farioli. “Dat is de vraag die best vaak nu opkomt”, antwoordt Kwakman. “Moet je dan volgend jaar zeggen: Farioli weg? Eigenlijk ben je toch gek als je dat doet?”, vraagt de analist zich af. Kwakman denkt namelijk dat Ajax, ook bij het halen van de Champions League, niet zomaar veel spelers kan halen in de zomer, terwijl ook de nodige huurlingen terugkeren. “Dan komt er een nieuwe trainer en dan spelen ze ineens allemaal tiki-taka?”

Daar is Van Gangelen het wel mee eens. De presentator gunt Farioli ook zeker een tweede seizoen in Amsterdam. “Dan kun je zien of hij leuk voetbal kan spelen als je wel fit bent vanaf het begin.” Volgens Mario Been gaat de hele discussie nergens over. “Je kunt toch niet een trainer wegsturen die zo dadelijk kampioen wordt?” Van Gangelen vraagt of Been heeft gekeken naar de wedstrijd tegen Almere City (0-1), waarin Ajax zeer matig voor de dag kwam. De oud-trainer begrijpt dat er door die wedstrijd veel kritiek is gekomen op Farioli. Kwakman benadrukt dat er ook heel veel dingen wel goed gaan bij Ajax onder Farioli. “Dat is dan waar je als club je prioriteit legt. Ik kan het me haast niet voorstellen”, besluit de analist.

