Farioli prijst Ajax-opponent Eintracht Frankfurt en begint plotseling over Netflix-hitserie

Francesco Farioli zegt 'heel veel respect' te hebben voor Ajax-opponent Eintracht Frankfurt. De Italiaan heeft veel wedstrijden van de aankomende tegenstander in de achtste finales van de Europa League teruggekeken en vergelijkt de muur van zijn trainerskamer met die van de Professor uit de Netflix-hitserie La Casa de Papel.

Farioli geeft update over Pasveer, Sutalo en Henderson

Op de persconferentie bevestigt Farioli woensdagmiddag dat Remko Pasveer, Josip Sutalo en Jordan Henderson tegen Eintracht weer bij de wedstrijdselectie zitten. De doelman ontbrak de voorbije twee duels vanwege rugklachten, Sutalo kampte met problemen aan zijn schouder en Henderson kwam afgelopen zondag als invaller een kleine twintig minuten in actie tegen Almere City (0-1). Tegenover de terugkeer van het drietal staat de absentie van drie langer geblesseerden, zo bevestigt Farioli: "Wout Weghorst, Owen Wijndal en Youri Baas zijn er niet bij." Daarnaast is Davy Klaassen ook niet van de partij, de middenvelder is geschorst naar aanleiding van de rode kaart die hij in de thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis (1-2) ontving.

Farioli onder de indruk van Eintracht: 'Fantastische tegenstander'

"Er ligt een geweldige kans, aan het begin van het seizoen droomden we ervan om zover te komen", zegt Farioli over de dubbele confrontatie met Eintracht. "We nemen het morgen op tegen een fantastische tegenstander, die moeten we respecteren. We zullen ze met alle energie en passie moeten bevechten." Gevraagd wat hem is opgevallen aan de Duitse ploeg, zegt de Italiaan: "Er zijn veel aspecten die de wedstrijd van morgen gecompliceerd maken. Ze zijn fysiek ongelooflijk sterk en ze hebben over het hele veld veel lengte. Ik geloof dat hun kleinste speler iets van 1.85 meter is. Maar daarnaast zijn ze tactisch ook ongelooflijk flexibel. In de wedstrijden die we bekeken hebben, en dat zijn er behoorlijk veel, zie je steeds dat ze zich duidelijk aanpassen aan de tegenstander. Je ziet dat de technische staf daar heel veel werk in steekt", looft Farioli zijn opponent Dino Topmöller.

Eintracht raakte in de winterse transferperiode sterspeler Omar Marmoush kwijt aan Manchester City en maakt de voorbije weken een mindere fase door, met maar één zege in de laatste zes duels. "Het lijkt erop dat ze niet hun beste momenten meemaken, maar de laatste twee wedstrijden hebben ze tegen Bayern München (4-0 verlies, red.) en Bayer Leverkusen (1-4 verlies, red.) gespeeld. Ze doen het dit seizoen geweldig, zijn vijfde geworden in de competitiefase van de Europa League. We zullen goed voorbereid moeten zijn en klaar zijn voor alle mogelijke scenario's, ook tactisch."

Verderop wordt aangestipt dat Eintracht eind januari ook onderuit ging tegen AS Roma (2-0). Farioli krijgt de vraag of hij een gemeenschappelijke factor ziet in de nederlagen tegen de Italianen en de twee Duitse grootmachten. "Het heeft ons veel tijd gekost om ons goed voor te bereiden op deze wedstrijd", reageert de trainer. "De wedstrijd tegen Roma is voor mij anders, want toen waren ze al geplaatst. Dus ik denk niet dat dat echt een goede referentie is. Die andere twee waren tegen geweldig georganiseerde tegenstanders. Het is heel interessant om te zien hoe ze zich instellen op verschillende systemen, ze benaderen het niet altijd hetzelfde. Ik had gisteren de hele muur van de trainerskamer volhangen met foto's, het leek wel La Casa de Papel", lacht Farioli.

