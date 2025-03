Wegbezuinigde Ajax-scout haalt uit naar kopstuk: 'Dáár is het bij Ajax fout gegaan'

Hans van der Zee, tot 1 januari van dit jaar scout bij Ajax, haalt in de ESPN-podcast Tekengeld uit naar Jan van Halst. De oud-middenvelder was lid van de raad van commissarissen van de Amsterdammers in de periode dat Sven Mislintat als directeur voetbalzaken met geld mocht smijten. Van Halst liet in zijn controlerende functie na om de juiste vragen te stellen, zegt Van der Zee.

Mislintat werd in mei 2023 gepresenteerd door Ajax, dat na ruim een jaar eindelijk een opvolger gevonden had voor Marc Overmars. De Duitser liet er geen gras over groeien en zou in zijn enige transferzomer liefst twaalf spelers aantrekken, waarvan alleen Branco van den Boomen transfervrij was en die stuk voor stuk een langjarig contract ondertekenden. Mislintat werd in september 2023 al uit zijn functie ontheven, van zijn twaalftal aankopen - die gezamenlijk zo'n 110 miljoen euro kostten - maken alleen Josip Sutalo, Anton Gaaei en Van den Boomen op dit moment nog deel uit van de selectie van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Groot verlies voor Ajax: 'Man van 100 miljoen vertrekt'

"Mislintat en Van Halst zeiden dat er van alle spelers rapporten waren", zegt Van der Zee. "Ten eerste was dat niet zo. Van sommigen waren inderdaad wel rapporten, maar die waren puur negatief. Dus: het gaat er niet om of die rapporten aanwezig zijn, want wat zegt dat als al die rapporten negatief zijn? Dáár moet je naar vragen: zijn er positieve scoutingrapporten, daar moet een commissaris naar vragen. Dáár is het bij Ajax natuurlijk fout gegaan. Bij Danny Blind en Marc Overmars ging dat natuurlijk uitstekend bij Ajax, maar als je dan twee jaar later opeens met Van Halst als voetbalcommissaris zit, die álles maar doet wat Mislintat hem aanbeveelt... Daar ging het fout, bij de controleurs", aldus Van der Zee.

LEES OOK: Jordan Henderson wijst Ajax-ploeggenoot terecht: 'What the f*ck ben jij...'

Van der Zee werkte vanaf juli 2007 als scout bij Ajax, tussen 2010 en 2016 fungeerde hij als hoofdscout in de Johan Cruijff ArenA. Hij geldt als 'ontdekker' van spelers als Antony, Lisandro Martínez en Davinson Sánchez, die Ajax stuk voor stuk een enorme transfersom opleverden. Per 1 januari van dit jaar is Van der Zee met pensioen, nadat zijn contract niet verlengd werd. Tegenover De Telegraaf uitte de vertrokken scout zich in februari al kritisch over Alex Kroes, de huidige technisch directeur: "Alex Kroes is een clubjongen, maar ik heb nog nooit zoveel Ajax-DNA uit de club zien verdwijnen als onder zijn leiding. Geloof me: een goede scout is nooit te duur en verdient zichzelf dubbel en dwars terug. Bezuinigingen mogen bij Ajax nóóit ten koste gaan van kwaliteit", sprak Van der Zee destijds.

Hans van der Zee scoutte voor Ajax in de tijd van Sven Mislintat:



"Er waren wel scoutingsrapporten, maar die waren puur negatief" 👎 — ESPN NL (@ESPNnl) March 5, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuws over Brian Brobbey zorgt voor massale kritiek en ongeloof

De benoeming van Ajax-spits Brian Brobbey tot Eredivisie Speler van de Maand zorgt voor de nodige kritiek op sociale media.