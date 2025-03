Nieuws over Brian Brobbey zorgt voor massale kritiek en ongeloof

De benoeming van tot Eredivisie Speler van de Maand zorgt voor de nodige kritiek op sociale media. De spits van Ajax heeft zijn uitverkiezing te danken aan een combinatie van statistieken van Opta en stemmen van voetbalfans.

Ajax beleefde een droommaand in de Eredivisie met twaalf punten uit vier wedstrijden en Brobbey had een groot aandeel in het succes. De spits was met 2,84 Expected Goals (xG) de gevaarlijkste speler in de Eredivisie en wist drie keer te scoren. Daarmee kroonde hij zich, samen met drie anderen, tot topscorer van de maand. Het is een fraaie uitverkiezing voor Brobbey, nadat hij het gehele seizoen worstelde met zijn vorm.

Op sociale media werd het nieuws bekendgemaakt door de officiële accounts van ESPN en de Eredivisie. Met name onder de tweet van ESPN regent het negatieve reacties. Er zijn inmiddels circa 150 reacties geplaatst. In de overgrote meerderheid blijkt ongeloof over de uitverkiezing van Brobbey. In een poll van FCUpdate heeft (op het moment van schrijven) juist 66 procent van de stemmers aangegeven zich wél in de keuze te kunnen vinden.

Een selectie van de reacties onder de tweet van ESPN:

