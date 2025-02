Brian Brobbey schrijft geschiedenis met 'recordaantal van zes prijzen'

is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand. De 23-jarige spits van Ajax was de beste speler op basis van statistieken van Opta en stemmen van voetbalfans, zo maakt de Eredivisie vrijdag bekend. Jakob Breum van Go Ahead Eagles is uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand.

Ajax beleefde een droommaand in de Eredivisie met twaalf punten uit vier wedstrijden en Brobbey had een groot aandeel in het succes. De spits was met 2,84 Expected Goals (xG) de gevaarlijkste speler in de Eredivisie en wist drie keer te scoren. Daarmee kroonde hij zich, samen met drie anderen, tot topscorer van de maand. Het is een fraaie uitverkiezing voor Brobbey, nadat hij het gehele seizoen worstelde met zijn vorm.

Opvallend: Brobbey scoorde tegen Feyenoord, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles, clubs die tot dat moment in 2025 nog ongeslagen waren. Zowel in De Klassieker als de wedstrijd tegen Go Ahead was hij verantwoordelijk voor de openingstreffer, waardoor Brobbey de wedstrijden voor Ajax openbrak.

Zijn schotconversie was in februari hoog, becijferde Opta. Met slechts zeven doelpogingen behaalde hij een rendement van 43%. Daarnaast noteerde de Ajacied 15 balcontacten in het vijandelijke zestienmetergebied, drie balheroveringen in de aanvallende derde en werd hij tweemaal uitverkozen tot KPN Man of the Match.

Brobbey schrijft geschiedenis

Met zijn verkiezing tot Eredivisie Speler van de Maand voegt Brobbey een nieuwe trofee toe aan zijn collectie. Dit is al zijn derde maandprijs, na eerdere winst in december 2023 en januari 2024. Hij is de eerste speler ooit die drie keer is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand én Johan Cruijff Talent van de Maand, waarmee hij een recordaantal van zes maandprijzen op zijn naam heeft staan.

In de strijd om de Eredivisie Speler van de Maand-prijs liet hij onder anderen Mohamed Ihattaren (RKC Waalwijk) en Vasilis Barkas (FC Utrecht) achter zich.

Is Brian Brobbey de terechte Speler van de Maand? Laden... 71.3% Dat vind ik wel 28.8% Dat vind ik niet 80 stemmen

