Wegbezuinigde scout uit kritiek op Alex Kroes na vertrek bij Ajax

Hans van der Zee is per 1 januari gestopt als scout bij Ajax. De man achter de komst van onder meer Antony, Lisandro Martínez en Davinson Sánchez werd wegbezuinigd bij de financieel geplaagde topclub. In gesprek met De Telegraaf laat Van der Zee weten te balen van het beleid bij Ajax, en in het bijzonder van de keuzes van technisch directeur Alex Kroes.

De 69-jarige Van der Zee, die besloot met pensioen te gaan nadat zijn contract bij Ajax niet werd verlengd, zegt in het interview dat de club groot is gemaakt door 'drie echte Amsterdammers': Louis van Gaal, Johan Cruijff en Rinus Michels. Maar in de profscoutingtak was hij de enige geboren en getogen Amsterdammer. “Alex Kroes is een clubjongen, maar ik heb nog nooit zoveel Ajax-DNA uit de club zien verdwijnen als onder zijn leiding.”

Wel heeft Van der Zee ‘achttien mooie jaren’ gehad bij Ajax, benadrukt hij. Toch voelt zijn vertrek wrang. “Geloof me: een goede scout is nooit te duur en verdient zichzelf dubbel en dwars terug. Bezuinigingen mogen bij Ajax nóóit ten koste gaan van kwaliteit.” Van der Zee merkte de afgelopen jaren een verandering in het aankoopbeleid. “Marc Overmars luisterde naar de scouts en wist precies op wie hij kon vertrouwen. Ajax heeft een duur scoutingsapparaat met enkele prima scouts, maar ik zie nu geen verrassende aankopen à la Nicolás Tagliafico of Arek Milik.”

Dat Van der Zee zichzelf heeft terugverdiend, blijkt al uit de verkoop van Antony voor maximaal honderd miljoen euro aan Manchester United. “Scouting is teamwork, maar Marc haalde Antony vooral binnen door mijn overtuigingskracht”, zegt de voormalig talentenspeurder. “Ik zei dat Antony een groter talent was dan Neres en dat we hem voor minstens 60 miljoen zouden doorverkopen.”

