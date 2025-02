'Twee spelers van Ajax gaan echt plezier hebben van Oliver Edvardsen'

moet zijn debuut in het shirt van Ajax weliswaar nog maken, maar zijn voormalig ploeggenoot bij Go Ahead Eagles weet zeker dat het huwelijk tussen de Amsterdammers en de Noor een groot succes gaat worden. Dat verzekert de middenvelder van de huidige nummer zeven van de Eredivisie in gesprek met Ajax Showtime. Llansana verwacht dat vooral en erg blij zullen zijn met de aanwezigheid van Edvardsen.

De overgang van Edvardsen naar Ajax had nogal wat voeten in de aarde. De Amsterdammers waren al de hele maand januari bezig met de komst van een linksbuiten, die in de Johan Cruijff ArenA de afgelopen zomer vertrokken Steven Bergwijn en Carlos Forbs moest vervangen én de concurrentiestrijd met Mika Godts moet aangaan. Raúl Moro stond bovenaan het verlanglijstje en bereikte naar verluidt al een persoonlijk akkoord met Ajax, maar raakte medio januari geblesseerd aan zijn sleutelbeen, wat een streep zette door zijn komst. Ajax probeerde vervolgens Forbs eerder terug te halen van zijn verhuurperiode, maar nadat bleek dat dat een lastig verhaal zou gaan worden, meldde het zich toch concreet voor Edvardsen.

Volgens Alex Kroes had Ajax in een eerder stadium van de transferwindow al contact gezocht met de entourage van Edvardsen, maar de technisch directeur besloot pas in de week voor het einde van de transferperiode zijn interesse door te zetten. Edvardsen arriveerde vorige week in Amsterdam, maar was niet speelgerechtigd voor De Klassieker tegen Feyenoord. Hij kan zondagmiddag debuteren in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en de verwachtingen zijn hooggespannen, afgaande op de woorden van Llansana. “Ik denk dat Ajax er goed van af is gekomen door voor maar drie miljoen zo’n speler te halen. Wij baalden ervan. Hij gaat echt niet tegenvallen en is echt een goede speler. Ook verdedigend, want hij loopt altijd mee met de back. Het is ook zó’n harde werker”, zo spreekt Llansana op de website van Ajax Showtime vol lof over zijn oude ploeggenoot.

Berghuis en Gaaei

Edvardsen was in de eerste seizoenshelft de absolute uitblinker bij Go Ahead Eagles. Hoewel hij de eerste vijf competitiewedstrijden wegens een voetblessure aan zich voorbij moest laten gaan, tekende hij voor de winterstop toch voor acht doelpunten en vier assists. Volgens Llansana heeft Edvardsen naast een neusje voor het doel ook ‘een heel erg goed gevoel’ voor diepteloopacties. “Echt bizar. Als de bal bij de rechtsbuiten is, is hij ook altijd bij de tweede paal. Als een voorzet niet goed gaat, maar wel bij de tweede paal eindigt, dan is hij daar”, zo klinkt het. Llansana verwacht dan ook dat vooral Gaaei en Berghuis blij zullen zijn met de komst van Edvardsen. “Hij is altijd op zoek naar het doelpunt. Gaaei gaat ook echt plezier hebben van Ollie, die altijd even de bal komt intikken bij de tweede paal. Als Berghuis rechtsbuiten staat, gaat hij ook genieten van die diepteloopacties.”

De woorden van Llansana zullen menig Ajaxsupporter meteen doen denken aan het doelpunt van Kenneth Taylor in De Klassieker tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Taylor perste er diep in de blessuretijd nog een sprint uit en werd op maat bediend door Gaaei, waardoor hij toch nog de winnende 2-1 door de benen van Timon Wellenreuther kon schuiven. Gaaei is na een dramatische start bezig aan een goed seizoen, waardoor het huwelijk met Ajax toch nog een succes lijkt te kunnen gaan worden. Nu is het aan Edvardsen om te laten zien waarom Ajax er hem er graag bij wilde hebben. “Het is wel een Noorse speler en die zijn altijd heel bescheiden. Bij Go Ahead hebben wij echt een vriendenteam en ik weet niet hoe dat nu bij Ajax is. Hij voelde zich hier heel erg op zijn gemak en ik hoop dat dat bij Ajax ook het geval gaat zijn. Als hij gewaardeerd wordt, gaat hij het best presteren”, zo weet Llansana. “Aan het begin, toen hij hier kwam, merkte je dat hij een beetje moest wennen. Na zijn eerste doelpunt was hij helemaal los. Ik hoop dat hij hem zondag tegen Fortuna gelijk maakt.”

