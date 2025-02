Lucas Rosa speelde met Cristiano Ronaldo en kent één speler van Ajax

heeft zin in zijn dienstverband bij Ajax. De 24-jarige vleugelverdediger werd dinsdagavond de laatste winteraanwinst van de Amsterdammers. Rosa wordt naar verluidt voor zo'n twee miljoen euro overgenomen van Real Valladolid en tekent tot medio 2029.

In een interview met Ajax TV stelt Rosa zich voor. “Ik ben een speler die gelooft dat alles begint met hard werken. Door hard werken ben ik hier gekomen en dat zal ik altijd blijven doen”, zegt de Braziliaanse back, die op beide flanken inzetbaar is. “Op het veld ben ik snel. Ik houd ervan het duel aan te gaan, zowel verdedigend als aanvallend. Ik probeer altijd het team te helpen en samen topprestaties te leveren.”

Artikel gaat verder onder video

Rosa is niet de enige Braziliaanse versterking van Ajax. Eerder op de dinsdagavond werd de komst van doelman Matheus Lima Magalhães bevestigd. Hij wordt gehuurd van SC Braga. “Hij was de eerste persoon die ik hier zag. Ik dacht dat er geen Brazilianen bij Ajax speelden, maar nu dus wel”, lacht Rosa. “Wij Brazilianen zoeken elkaar altijd op. We hebben al gesproken en ik weet zeker dat hij me kan helpen hier.”

LEES OOK: Ajax-leiding geeft Farioli duidelijke boodschap: ‘Dat is niet de bedoeling’

© Ajax TV. Vleugelverdediger Lucas Rosa met doelman en landgenoot Matheus

'Met Rugani gespeeld'

Bovendien is er in de selectie van Ajax een speler met wie Rosa al op het veld stond: Daniele Rugani. Rosa is immers afkomstig uit de jeugdopleiding van Juventus en trainde geregeld met de centrumverdediger. Hoe hij het vindt om nu weer samen op het veld te staan? “Dat is te gek. Ik trainde toen veel met het eerste, waar hij een fantastische verdediger was. Nu speel ik met hem bij Ajax. Het leven kan bijzondere wendingen nemen. Ik vind het fantastisch om naast hem op het veld te mogen staan."

LEES OOK: Van der Gijp hield zich in, maar pakt Derksen na 24 uur tóch aan over Ajax

Rosa over Cristiano Ronaldo

Bij Juventus speelde Rosa met wel meer grote namen. “Ik heb met Cristiano Ronaldo gespeeld. Ik houd van hard werken en dat doet hij als geen ander. Ik lette altijd op hem. Ik keek wat hij deed en probeerde hetzelfde te doen.” In een oefenpotje tussen de beloftenploeg en het eerste elftal van Juventus speelde hij ooit tégen Ronaldo. “Hij was toen net nieuw bij Juventus, dus iedereen keek ernaar uit. Gelukkig speelde ik een goede wedstrijd.”

'Ajax is gigantische club'

Rosa is zich ook bewust van de legendes die Ajax voortbracht. “Ik weet dat Ajax een gigantische club is, met een grote geschiedenis. Het is een club die meermaals de Europacup I heeft gewonnen en altijd strijdt om de prijzen. En als je over Ajax praat, noem je automatisch Johan Cruijff. Dat is een van de beste spelers ooit. Het is een grote eer om voor Ajax te mogen uitkomen. Ik ga mijn best doen en ik wil kampioen worden. Daarvoor zullen we tot de laatste speeldag moeten vechten. Ik wil ook de Europa League winnen. Waarom niet?”