Van der Gijp hield zich in, maar pakt Derksen na 24 uur tóch aan over Ajax

René van der Gijp neemt het op voor Francesco Farioli. De analist van Vandaag Inside kan zich niet vinden in de kritiek die Johan Derksen maandagavond uitte op de trainer van Ajax.

Ajax heeft van alle ploegen in de Eredivisie het minste aantal verliespunten. Zeker gezien de verwachtingen voorafgaand aan het seizoen kunnen de prestaties onder Farioli uitstekend genoemd worden. Derksen blijft echter bij het standpunt dat Ajax geen buitenlandse trainer had moeten aanstellen. Maandag noemde hij Pascal Jansen als optie en eerder liet hij ook de naam van Ron Jans vallen. Gedurende het seizoen heeft Derksen de trainer van Ajax weggezet als ‘babbelziek’, een ‘dorpsidioot’ en een ‘ober’.

Van der Gijp hoorde de kritiek ook maandagavond aan, maar hield zich toen gedeisd. Een dag later gaat hij toch tegen Derksen in. “Jullie waren gisteren met z’n tweeën, jij en Valentijn (Driessen, ed.). Ik dacht: laat maar gaan. Maar dat Italiaantje doet het in principe toch gewoon goed bij Ajax? Hij heeft er wel vuur in gebracht. De spelers wíllen wel”, stelt Van der Gijp dinsdagavond. “Feyenoord zakte het laatste halfuur door de hoeven, maar Ajax ging door.”

'In strijd met Ajax-school'

Derksen geeft toe dat de spelers van Ajax het kunnen opbrengen om massaal te ‘jagen’. “Daar hebben ze de wedstrijd ook op gewonnen.” Maar van Farioli zal hij niet snel overtuigd raken: “Het is volledig in strijd met het beleid dat Ajax altijd gevoerd heeft en ook wil voeren: de Ajax-school. Het is daarmee in strijd om een druktemaker uit Italië te halen die nog niets gepresteerd heeft.” Van der Gijp nuanceert: “Maar het jaar ervoor zijn er twaalf kutspelers gekocht, waar ze nu van af moeten.”

