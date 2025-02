Weghorst wordt vergeleken met een speler die Ajax nét heeft laten gaan: ‘Is hij beter? Ik betwijfel het’

Ajax nam op de dag van De Klassieker afscheid van . De Engelsman, die in de zomer van 2023 voor veel geld de overstap maakte van Middlesbrough, speelt tot en met het einde van dit seizoen voor LOSC Lille, dat in de zomer de mogelijkheid heeft om hem definitief over te nemen. Jop van Kempen, Ajax-watcher namens Het Parool, betwijfelt of de Amsterdammers er goed aan hebben gedaan om Akpom te laten gaan. Van Kempen is er niet van overtuigd dat een betere speler is.

De spitspositie bij Ajax houdt de gemoederen het hele seizoen al bezig. Brian Brobbey was in het afgelopen seizoen, dat voor de Amsterdammers rampzalig verliep, nog een van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff ArenA. De directie, onder leiding van technisch directeur Alex Kroes, achtte het desondanks nodig om een nieuwe centrumspits te halen. De keuze viel op Weghorst, die nog vóór de start van het Europees Kampioenschap in verband werd gebracht met een overstap naar Ajax, maar eind augustus pas zijn krabbel zou zetten onder een contract in de hoofdstad.

Daardoor had trainer Francesco Farioli opeens de keuze uit drie spitsen, want naast Brobbey en Weghorst had hij ook Akpom nog tot zijn beschikking. De Engelsman was in de eerste wedstrijden van het seizoen in de voorronde van de Europa League de eerste spits van Farioli. Zo was Akpom driemaal trefzeker in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs. De zomeraankoop van 2023 stond weliswaar op de nominatie om te vertrekken uit Amsterdam, maar bleef bij Ajax en kwam onder Farioli nog zeer regelmatig in actie.

Neusje voor de goal

Nu is hij dan tóch vertrokken. Van Kempen is duidelijk: Akpom gaat erop vooruit. “Lille is gekwalificeerd voor de knock-outfase van de Champions League. Bij zijn komst naar Amsterdam had hij gehoopt om met Ajax op het allerhoogste podium te spelen. Maar ja, hoe kon Akpom weten dat hij in het afgelopen seizoen zou meedoen aan een slechte komedie?”, zo schrijft Van Kempen op de website van Het Parool. Daar wist Akpom overigens nog wel redelijk aan te ontsnappen. Hij scoorde vijftien keer in 36 wedstrijden in alle competities, zonder een vaste basisplaats te hebben. “In dat prutsjaar kreeg ik toch een goed humeur van Akpom. Hij struikelde weleens over de bal en hij kon grote kansen missen, maar hij deed altijd enorm zijn allerbest. Hij had een neusje voor de goal en hij bekeek de dingen graag van de zonnige zijde”, zo klinkt het dan ook.

Farioli was eveneens fan van Akpom, al gebruikte de Italiaan hem vooral als buitenspeler. Zo had Akpom in de eerste Klassieker tegen Feyenoord van dit seizoen een basisplaats als rechtsbuiten, terwijl hij een paar dagen later in de kraker tegen PSV op de andere flank zijn opwachting maakte. “Onder Farioli ging Akpom ook steeds beter voetballen. Sterker, dit jaar bloeide hij op”, zo zag Van Kempen. “Als derde spits achter Brobbey en Weghorst moest hij uitwijken naar de zijkanten, waar hij eigenlijk niet thuishoorde. Desondanks scoorde Akpom dit seizoen acht keer”, vier en drie keer vaker dan respectievelijk Brobbey en Weghorst.

Beter dan Weghorst?

Van Kempen vraagt zich dan ook af waarom Ajax afgelopen zomer ‘per se’ Weghorst wilde halen. “Is hij beter dan Akpom? Werkt hij harder? Ik betwijfel het. Akpom is op en top prof, nooit geblesseerd en mentaal beter bestand tegen Farioli’s roulatiebeleid”, zo klinkt het. Een waardig afscheid kreeg Akpom (vooralsnog) niet. Ajax had graag afgelopen zondag in De Klassieker tegen Feyenoord nog een beroep op hem willen doen. Hij werd dan ook gevraagd of hij zijn overstap naar LOSC Lille wilde uitstellen tot ná het duel met de aartsrivaal. “Akpom weigerde. Wie belde Akpom? Niet Farioli, denk ik”, aldus Van Kempen.

