Ajax bevestigt vlak voor Klassieker uitgaande transfer: 'Veel succes in de Champions League'

Ajax maakt zondagmiddag, vlak voor het duel met Feyenoord in de Eredivisie, officieel melding van het vertrek van . De aanvaller wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Lille OSC. In de overeenkomst is voor de Fransen een optie tot koop opgenomen. Het contract van Akpom loopt bij Ajax nog tot medio 2028.

De overstap van Akpom hing al in de lucht. Franse media maakten eerder deze week melding van de aanstaande deal. Akpom genoot ook interesse van Fiorentina en Sunderland, maar Lille trekt dus aan het langste eind. De ploeg die woensdag met 6-1 te sterk was voor Feyenoord bevestigt de deal ook op de eigen website.

"Ik ben erg blij om hier te zijn. LOSC is een grote club, een van de beste in Frankrijk, die mooi voetbal speelt en zowel in Europa als in de competitie geweldige prestaties neerzet", zegt de 29-jarige Engelsman op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb gezien dat er een geweldige teamgeest heerst binnen de groep. Ik kan niet wachten om mijn avontuur hier te beginnen. Ik wil de voorzitter en iedereen binnen de club bedanken voor de kans om hier te tekenen."

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax snapt dat Akpom het avontuur aangaat. "Er is in zijn persoon de afgelopen periode interesse getoond om te huren. Wij begrijpen de sportieve wens van Chuba om perspectief te krijgen op meer speelminuten, bij ons was hij veelal aangewezen op invalbeurten. Daarin was hij met zijn enorme inzet regelmatig belangrijk voor de ploeg. Wij hebben hem bedankt voor wat hij tot nu toe voor de club heeft betekend en hem veel succes gewenst in Frankrijk en in de Champions League."

Farioli wilde Akpom houden

Akpom moet bij Ajax Brian Brobbey en Wout Weghorst voor zich dulden. De spits werd vorig seizoen aangetrokken door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat en kwam niet tot nauwelijks in de plannen van trainer Francesco Farioli voor. Toch liet de Italiaanse oefenmeester recentelijk nog weten dat Akpom wat hem betreft niet mocht vertrekken. "Hij speelde niet altijd op zijn eigen plek, maar zijn aandeel voor het team is geweldig! Of hij mag vertrekken? Liever niet. Ik ben erg blij met Akpom", liet Farioli weten in aanloop naar het competitieduel van Ajax tegen RKC Waalwijk.

