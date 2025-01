Ajax-afscheid nabij: nieuwe club Chuba Akpom is bekend

is op weg naar de uitgang bij Ajax, meldt De Telegraaf. De 29-jarige spits, die momenteel een van de grootverdieners in de selectie van de Amsterdammers is, heeft de keuze uit Fiorentina, Lille OSC en Sunderland. Het is de bedoeling dat Akpom wordt verhuurd met een optie tot koop.

Akpom moet bij Ajax Brian Brobbey en Wout Weghorst voor zich dulden en heeft volgens Mike Verweij zijn vertrekwens al vroegtijdig neergelegd bij de clubleiding. De spits werd vorig seizoen aangetrokken door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat en komt niet tot nauwelijks in de plannen van trainer Francesco Farioli voor.

Toch liet de Italiaanse oefenmeester recentelijk nog weten dat Akpom wat hem betreft niet mocht vertrekken. "Hij speelde niet altijd op zijn eigen plek, maar zijn aandeel voor het team is geweldig! Of hij mag vertrekken? Liever niet. Ik ben erg blij met Akpom", liet Farioli weten in aanloop naar het competitieduel van Ajax tegen RKC Waalwijk.

Nu staat de 29-jarige Akpom, die dit seizoen 31 keer in actie kwam voor Ajax en dan voornamelijk als invaller, alsnog op het punt om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. De 1.83 meter lange spits kan kiezen uit Fiorentina, Lille en Sunderland. Leicester City, dat eerder ook een optie was, is afgehaakt.

Mocht Ajax Akpom gaan verhuren met een optie tot koop, dan vergeven de Amsterdammers de laatste internationale verhuurplek. Reglementen van de FIFA schrijven voor dat clubs maximaal zes spelers mogen verhuren. Spelers die zelf opgeleid zijn vallen niet onder deze regels.

Akpom gaat niet naar Sunderland

Update 30 januari 17.35 uur - Akpom keert deze winter in ieder geval niet terug naar Engeland, zo meldt Fabrizio Romano. Hoewel de spits van Ajax werd gelinkt aan een overstap naar Sunderland, zal die transfer er niet van komen. The Black Cats zijn nog druk in de weer nog een versterking binnen te halen, maar Akpom gaat dat in ieder geval niet worden. Dit zou te maken hebben met het feit dat er andere clubs concreet zijn voor de Engelsman.

…but it won’t be Chuba Akpom from Ajax despite links, as there are other clubs in concrete talks. pic.twitter.com/5tZXjs6GtD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

Update 20:00 'Akpom gaat naar Lille'

De kans is zeer groot dat Akpom zijn carrière voortzet bij het Franse Lille, dat mede door een afstraffing van Feyenoord woensdagavond (6-1) bij de laatste zestien van de Champions League hoort. Foot Mercato kwam hier donderdagavond al mee, niet veel later werd het door het Franse L'Équipe bevestigd. Er wordt wel gerept over 'proche', wat dichtbij betekent, dus de transfer is nog niet helemaal beklonken.

