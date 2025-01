Henderson staat open voor vertrek bij Ajax, oude bekende Farioli al genoemd als vervanger

Mocht nog voor het verstrijken van de transferdeadline vertrekken bij Ajax, dan valt het niet uit te sluiten dat opnieuw in beeld komt. Dat schrijft Voetbal International althans. De Amsterdammers staan echter ‘niet te springen’ om een vertrek van Henderson, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overgang naar AS Monaco. De aanvoerder ziet een stap naar de Ligue 1 naar verluidt wel zitten.

Ajax speelt donderdagavond de thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League, maar in de uren voor het laatste duel in de competitiefase dreigt het toch vooral over Henderson te gaan. De middenvelder wordt donderdagmiddag plots in verband gebracht met een overstap naar AS Monaco. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano is de huidige nummer drie van Frankrijk zelfs al dicht bij een deal om de Engelsman binnen te halen, maar dat bericht wordt tegengesproken door Mike Verweij. De Monegasken zijn weliswaar bereid ver te gaan voor Henderson, maar Ajax wil hem liever niet in de winter al laten gaan.

Dat wordt bevestigd door Voetbal International. Het weekblad meldt dat Ajax ‘niet staat te springen’ om een vertrek van de kapitein. “Tegelijkertijd is Henderson ook één van de grootverdieners bij Ajax, dat moet bezuinigen richting een duurzame salarishuishouding. Monaco hoopt daar nu van te profiteren en de Engelsman tot de zomer van 2026 vast te leggen. Henderson heeft wel oren naar een transfer en hoopt nu op medewerking van Ajax”, zo klinkt het. “Henderson heeft echter nog een doorlopend contract in de Johan Cruijff ArenA en Ajax lijkt vooralsnog niet erg enthousiast om hem te laten gaan. Dat zou immers een sportieve aderlating zijn, én betekenen dat Ajax een week voor de deadline nog een vervanger moet halen.”

LEES OOK: Ajax-leiding had duidelijke voorkeur voor aanwinst, maar Farioli zag het niet zitten

Rosario

De interesse van AS Monaco in Henderson leidt Ajax bovendien af van de zoektocht naar een linksbuiten, die nog altijd bovenaan het verlanglijstje staat. De Amsterdammers zijn momenteel in onderhandeling met Go Ahead Eagles over een transfer van Oliver Edvardsen. Francesco Farioli zou daarnaast ook nog graag een nieuwe rechtsback zien arriveren, nu Devyne Rensch is vertrokken naar AS Roma. Mocht in navolging van Rensch ook Henderson vertrekken, dan sluit VI dus niet uit dat dat Rosario opnieuw in beeld komt. Farioli en Rosario kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij OGC Nice. De oud-speler van Almere City en PSV was afgelopen zomer al in beeld bij Ajax, maar toen kwam het niet van een transfer.

