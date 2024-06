Ajax wil Pablo Rosario (27) in Amsterdam met Francesco Farioli laten herenigen

Ajax hoopt over te nemen van OGC Nice, zo weet de doorgaans goed ingevoerde Ajax-volger Tim van Duijn van Voetbal International dinsdagmiddag te melden. De multifunctionele oud-speler van PSV zou voor de Amsterdammers een serieuze optie zijn om de selectie te komen versterken.

Trainer Francesco Farioli heeft in de afgelopen seizoenen succesvol samengewerkt met Rosario en zou de middenvelder maar al te graag mee willen nemen naar Amsterdam. De verwachting van Voetbal International is dat Rosario, ondanks dat zijn contract doorloopt tot medio 2026, wel oren heeft naar een hereniging met Farioli in de Johan Cruijff ArenA.

Technisch directeur Alex Kroes is druk bezig met het versterken van de Ajax-selectie voor het volgende seizoen en zal in overleg met Farioli bij Rosario zijn uitgekomen. Het feit dat Ajax een verdedigende middenvelder wil hebben - al kan Rosario op meerdere posities worden gebruikt - zegt mogelijk ook iets over de toekomst als spelers als Sivert Mannsverk, Jordan Henderson, Benjamin Tahirovic, die ook op deze positie kunnen uitkomen.

Rosario kwam in het verleden uit voor PSV, waarvoor hij 138 wedstrijden speelde. De middenvelder was daarnaast actief in de jeugdopleiding van Ajax en Feyenoord. De afgelopen jaren speelde Rosario voor het Franse OGC Nice.