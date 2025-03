Francesco Farioli komt met eerste update over blessure Remko Pasveer

Francesco Farioli heeft een eerste update gegeven over de blessure van . De routinier raakte tijdens Ajax - Frankfurt geblesseerd en moest in de eerste helft het veld verlaten.

Farioli vertelt in gesprek met Noa Vahle wat hij denkt over de blessure bij zijn keeper. "Het ziet er niet goed uit. Aangezien het om een spierprobleem gaat, hebben we wat dagen nodig om meer informatie te krijgen."

Pasveer was bij zijn aftocht hevig geëmotioneerd, Vahle was benieuwd of Farioli wist waardoor dat kwam. De Italiaan moest de journalist het antwoord schuldig blijven. "Ik weet het niet. Hij wil natuurlijk het team helpen en heeft moeilijke weken achter de rug." Pasveer moest de afgelopen twee duels van Ajax missen. "Hij ondersteunde het team toen alsnog. Door deze blessure is hij mogelijk een tijdje afwezig. Hij zal wel bij ons blijven en ons op een andere manier helpen. We hopen dat hij snel weer terug is."

Omdat Matheus niet speelgerechtigd is in de Europa League, lijkt Jay Gorter, die donderdag ook al inviel, volgende week in Frankfurt op doel te staan. Dat kan Farioli al bevestigen. "Ja, inderdaad. Natuurlijk."

