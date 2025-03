Sterkhouder van Ajax in tranen van het veld tegen Eintracht Frankfurt

heeft het veld van de Johan Cruijff ArenA tijdens Ajax - Frankfurt vroegtijdig verlaten. De keeper ontbrak de afgelopen wedstrijd bij de Amsterdammers, maar keerde donderdagavond terug in de basis. Door een blessure is Pasveer met tranen van het veld gegaan.

De Ajax-goalie was tijdens de 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles ziek en ging afgelopen zondag vlak voor de ontmoeting met Almere City (0-1 winst) door zijn rug. Donderdagavond kon Pasveer dus weer starten, maar lang hield hij het niet vol.

Na iets meer dan twintig minuten spelen ging de doelman erbij zitten. De medische staf leek zich vooral te focussen op zijn rechterbeen; er lijkt sprake van een spierblessure. Pasveer moest vervolgens het veld verlaten en deed dat geëmotioneerd; de waterige ogen van de routinier waren duidelijk te zien. Jay Gorter kwam voor hem in de plaats, aangezien Matheus niet speelgerechtigd is in de Europa League.

