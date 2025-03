Jorrel Hato spaart blunderende Noa Vahle in interview

Jorrel Hato verscheen donderdagavond na het Europa League-duel van Ajax met Eintracht Frankfurt (1-2 nederlaag) voor de camera van Ziggo Sport. Verslaggeefster Noa Vahle beging een knullige fout in het gesprek met de Ajax-verdediger.

Hato speelde tegen Eintracht Frankfurt zijn honderdste officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax. Vahle confronteerde de achttienjarige verdediger met die mijlpaal en vroeg hem ‘of er één wedstrijd voor hem uitspringt’.

Hato hoefde niet lang na te denken en antwoordde met ‘Feyenoord-thuis’, refererend aan de vorige maand in blessuretijd door Ajax gewonnen Klassieker (2-1). Vahle probeerde vervolgens een toelichting te ontlokken en dacht Hato een handje te helpen. Daarbij beging zij echter een uitglijder: “Omdat… je komt ook van die club. En…”, zei Vahle.

Hato speelde echter nooit voor Feyenoord: voor zijn komst naar Ajax in 2018 diende hij alleen de amateurs van IJVV De Zwervers en Sparta Rotterdam. De verdediger corrigeerde Vahle niet en herhaalde stoïcijns zijn eerste antwoord: “Ja, ik denk dat dat wel een van de mooiste wedstrijden is geweest die ik heb gespeeld. In de laatste minuut winnen van Feyenoord in de Klassieker. Ik denk dat dat gewoon de mooiste is.”

Inderdaad. Hij spaarde haar, was behoorlijk dom. — Stephan Fellinger (@Fellinger) March 6, 2025

