Ajax-fans zijn ‘slappe’ speler zat na nederlaag tegen Eintracht Frankfurt

Supporters van Ajax zijn na de 1-2 nederlaag die de Amsterdamse club donderdagavond moest incasseren tegen Eintracht Frankfurt kritisch op . De centrale verdediger was zelf vooral boos op scheidsrechter Simone Sozza.

Eintracht Frankfurt nam twintig minuten voor tijd de leiding in de Johan Cruijff ArenA en gaf die niet meer weg. Baas liet zich bij een lange bal van de Duitsers rond de middenlijn aftroeven door Ansgar Knauff, waarna laatstgenoemde aan de wandel kon met de bal. Knauff had vervolgens in de zestien oog voor Ellyes Skhiri, die van dichtbij doeltreffend uithaalde: 1-2.

De spelers van Ajax richtten zich na het doelpunt meteen tot Sozza, omdat zij van mening waren dat Knauff een overtreding had begaan op Baas. Onder meer Baas zelf en ook aanvoerder Jordan Henderson gingen in discussie met de Italiaanse arbiter, maar die wilde niets weten van een overtreding.

Waar de spelers van Ajax het euvel vooral zochten bij de arbitrage, zijn de supporters van de Amsterdamse club vooral kritisch op Baas. Een groot aantal fans vindt dat de verdediger zich veel te gemakkelijk liet aftroeven door Knauff.

Klik op de link van het bericht hieronder om het doelpunt van Ellyes Skhiri tegen Ajax te bekijken op X: