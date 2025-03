Ongeloof om krankzinnig moment van Mika Godts bij Ajax - Eintracht Frankfurt

Een opmerkelijk moment van , donderdagavond in de openingsfase van het Europa League-duel van Ajax met Eintracht Frankfurt.

Volg ons liveverslag van Ajax - Eintracht Frankfurt hier!

Ajax begon op eigen veld stormachtig aan de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Nadat Brian Brobbey al vroeg op de paal schoot, dacht Godts in de vijfde minuut van de wedstrijd de eerste hoekschop van de wedstrijd te mogen nemen.

De Belgische linksbuiten van Ajax sprintte naar de cornervlag, nadat een inzet van Brobbey werd gesmoord door verdediger Tuta. De bal leek achter de rollen, waarna Godts de bal met de linkerhand richting de hoekvlag rolde om het spel snel te kunnen hervatten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sneijder choqueert in Johan Cruijff ArenA: ‘Hij is een mix tussen Neymar en Mbappé’

Godts maakte aanstalten om een snelle corner te nemen, maar werd teruggefloten door scheidsrechter Simone Sozza. De arbiter uit Italië had namelijk geconstateerd dat bal de achterlijn nog niet had gepasseerd toen Godts met zijn hand contact maakte met het leer en kende een vrije trap toe aan Eintracht Frankfurt. “Dat is niet zo snugger gedaan door Godts”, reageerde commentator Vincent Schildkamp bij Ziggo Sport. “Hij had de bal ook gewoon kunnen oppikken met de voet. Godts vergaloppeert zich hier. Gek moment.”

© Ziggo Sport

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax neemt bij huldiging kampioenschap mogelijk voorbeeld aan Feyenoord

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, wordt bij de huldiging mogelijk een voorbeeld genomen aan Feyenoord.