Sneijder choqueert in Johan Cruijff ArenA: ‘Hij is een mix tussen Neymar en Mbappé’

Wesley Sneijder heeft donderdagavond gigantisch hoog opgegeven over . Laatstgenoemde staat vanavond in de spits bij Eintracht Frankfurt tijdens het Europa League-duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Theo Janssen is iets minder onder de indruk van de 22-jarge Fransman.

“Hij is gewoon een goede speler. Aan alles zie je dat hij er klaar voor is om op een hoog niveau mee te komen. Hij is technisch vaardig en sterk: gewoon een prima speler”, begint Janssen voor de camera van Ziggo Sport aanvankelijk zeer positief over Ekitike. Daarna is de oud-middenvelder van onder meer Vitesse en FC Twente kritischer: “Het voordeel voor hem is dat hij spelers om zich heen heeft die hem klaar voor de goal zetten. Dat heeft hij wel nodig. Het ziet er allemaal een beetje houterig uit. Het is niet dat hij heel verfijnd is en dat je denkt: wat gaat hij nu voor moois doen? Maar het is wel gewoon een goede speler.”

Sneijder is beduidend meer onder de indruk van Ekitike, die sinds begin dit jaar voor Eintracht Frankfurt speelt en dit seizoen in 34 officiële wedstrijden voor de Duitse club 18 doelpunten en 6 assists aantekende. “Ik zal je zeggen: ik heb heel veel van deze jongen gezien. Misschien ga ik nu iets heel geks zeggen, maar ik zeg het toch: ik vind hem een mix tussen Neymar en Mbappé.”

Janssen reageert geschokt: “Serieus?” Sneijder: “Ik meen dit oprecht. Hij heeft dat sierlijke van Neymar: het balgevoel. En hij heeft de bewegingen van Mbappé: ineens kunnen versnellen. Mbappé heeft dat ook. Hij is pas 22 jaar. Er zit echt heel veel potentie in deze jongen. Geloof me: ik weet zeker dat Farioli ook heeft gezegd dat de spelers van Ajax extra op hem moeten letten. Hij is echt een goede speler. In kleine ruimtes komt hij er ook uit. Het is misschien nog wat jeugdig, maar dat is normaal. Ik geniet van dit soort spelers.”

