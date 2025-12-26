Hancko laat nieuwe scheenbeschermers maken en toont opnieuw liefde voor Feyenoord

wil graag binnenkort afscheid nemen van Het Legioen, maar er is tot dusver nog geen goed moment voor gevonden. Ook laat de Slowaak in gesprek met het Algemeen Dagblad weten snel nieuwe Feyenoord-scheenbeschermers te laten maken.

Dat Hancko nog altijd Feyenoord een warm hart toedraagt, zal weinig fans zijn ontgaan. De verdediger baalt er echter van dat de ploeg van Robin van Persie de laatste tijd suboptimaal presteert. "Het doet me pijn, maar ik zit ver weg. Ik weet natuurlijk niet wat er precies misgaat", stelt Hancko in het Algemeen Dagblad, die afgelopen zomer lange tijd op weg leek naar Al-Nassr. Uiteindelijke ketste die deal af en werd Atlético Madrid zijn nieuwe club.

Voor de Spaanse hoofdstedelingen speelt hij bijna alles. Zo maakte hij ook negentig minuten in het recente uitduel met PSV in de Champions League (2-3). Na afloop liet hij zijn scheenbeschermers zien, waarop foto's uit zijn Feyenoord-tijd te zien zijn. "Een mooie herinnering aan drie mooie jaren, ik heb zo’n goed gevoel over Feyenoord", legt Hancko uit. De Slowaak kreeg recent een tweede zoon, Dominic. Nu gaat hij nieuwe scheenbeschermers laten maken. "Maar het embleem van Feyenoord blijft erop staan. De mensen waren zo goed voor mij, ze hebben mij echt het gevoel gegeven dat ik belangrijk voor ze was.’’

Hancko moet nog altijd afscheid nemen van de fans van Feyenoord. "We proberen al maanden te regelen dat ik afscheid kan nemen in De Kuip", baalt de verdediger. de speelschema's van beide clubs zitten elkaar echter in de weg. "Dan moet Atlético bijvoorbeeld op zaterdag spelen en Feyenoord een dag later. Het is nog niet gelukt, maar fatsoenlijk zwaaien naar de mensen die mij zo gesteund hebben, is het minste wat ik kan doen."

In WK-play-offs tegen Kökçü?

Slowakije kan zich nog plaatsen voor het WK van 2026, maar dan moet het wel uit de play-offs komen. In de halve finale is Kosovo de tegenstander, en als dat land wordt verslagen is Turkije of Roemenië de finale-opponent. "Ja, hopelijk tegen Orkun Kökçü, de supporters van Feyenoord moeten dan kiezen, hahaha. Al zijn wij met tweeën, Leo Sauer en ik. Wij zaten in een poule met Duitsland en Turkije in een poule met Spanje. Dan zijn de play-offs bijna het maximale."