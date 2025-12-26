Lutsharel Geertruida doneert 5.000 euro aan ouders van zieke Savi (1)

heeft zich van zijn allerbeste kant laten zien. De verdediger van Sunderland heeft een bedrag van 5.000 euro gedoneerd de ouders van de ouders van de zieke Savi (1).

Berry Dekker, supporter van Feyenoord, startte op dinsdag 9 december samen met zijn partner Jaymie een inzamelingsactie via GoFundMe voor hun zoontje. Savi werd op 12 september 2024 gezond geboren, maar na drie tot vier maanden merkten zijn ouders dat hij slecht tegen licht kon.

Het kind belandde vervolgens in de medische molen. Uiteindelijk werd vastgesteld dat Savi lijdt aan een hersenaandoening, een zogenoemde aanlegstoornis. “Uit de MRI werd geconcludeerd dat hij een verdunde hersenbalk heeft, waardoor de hersenhelften minder goed samenwerken. Daarnaast zijn de ‘witte stofjes’ in zijn hersenen dunner of minder aanwezig”, schrijven zijn ouders. “Dat zorgt voor communicatieproblemen in het hoofd. Ook werd een sensorische integratiestoornis vastgesteld. Dat betekent dat elke prikkel extreem heftig binnenkomt. Elke aanraking, elk geluid, gevoel of geur.”

De gevolgen zijn groot. “Savi kan op dit moment nog niet zitten, rollen, grijpen, staan of lopen. Hij kan zijn nek niet zelf omhoog houden en praat niet. Hij kan niet alleen liggen of slapen en heeft altijd ondersteuning nodig”, leggen Berry en Jaymie uit. “Daarnaast kan hij maar weinig structuren qua eten verwerken. Eten kost hem daardoor enorm veel energie, waardoor hij snel moe is. Hij zit nu op het randje van wel of geen sondevoeding, omdat er simpelweg niet genoeg binnenkomt. Ook heeft hij problemen met slikken en zit zijn neus vrijwel altijd verstopt.”

De zorg voor hun zoontje vraagt alles van het gezin. De ouders geven aan gemiddeld zo’n twintig uur per dag bezig te zijn met de verzorging van Savi. Tegelijkertijd zijn de financiële zorgen groot. Beide ouders zitten inmiddels in de ziektewet en moeder Jaymie kreeg te horen dat haar contract niet wordt verlengd.

“We hebben met hulp de badkamer laten verbouwen, zodat er een bad geplaatst kon worden. Savi kan namelijk niet onder de douche”, schrijven ze. “Ook hebben we sinds kort een aangepaste stoel om in te zitten en te eten. Maar er is zoveel dat niet vergoed wordt en ons potje is nu echt bijna op.”

De wens is om weer naar buiten te kunnen met hun zoontje. “Daarvoor hebben we een aangepaste wandelwagen nodig, vergelijkbaar met zijn eetstoel. Daarnaast is er een busje of auto nodig waarin deze hulpmiddelen mee kunnen, zodat we veilig naar ziekenhuisbezoeken kunnen en hopelijk ook weer naar familie of andere ‘normale’ dingen. De komende periode moeten we überhaupt nog zien te overbruggen.”

Twee weken na de start van de inzamelingsactie staat de teller op bijna 50.000 euro. Dat is mede te danken aan donaties van 5.000 euro van zowel Geertruida als Manchester United-spits Joshua Zirkzee. Ook Antoni Milambo deed een donatie.

Berry en Jaymie hopen uiteindelijk een bedrag van 75.000 euro op te halen. Op Eerste Kerstdag schreef Berry dankbaar te zijn voor alle donaties die hij binnen ziet komen: “Twee weken geleden kon ik niet slapen van het niet kunnen overzien wat ging komen. Savi’s gezondheid, maar ook de financiële risico’s eromheen. Nu, op Eerste Kerstdag, weten we dat we ons voorlopig kunnen focussen op Savi’s gezondheid. Dankzij jullie allemaal. Zo dankbaar.”