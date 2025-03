Feyenoord-fans tonen zich van slechtste kant, vlak voor prachtige muzikale opening in De Kuip

Enkele supporters van Feyenoord hebben zich woensdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en Internazionale in de achtste finale van de Champions League van hun slechtste kant laten zien. Op livebeelden van Ziggo Sport was overduidelijk te horen dat een deel van de Feyenoord-aanhang 'kanker Milaan' scandeerde.

De voorbeschouwing op Ziggo Sport van het Feyenoord-duel werd door Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot voortijdig afgebroken. De Rotterdamse club had namelijk iets moois in petto, namelijk een muzikaal intermezzo waarin de nodige Feyenoord-liederen, alsmede het 'You'll Never Walk Alone', ten gehore werden gebracht. Nog voordat de muzikanten van start gingen was het spreekkoor 'kanker Milaan' overduidelijk te horen in De Kuip.

Muzikale opening Feyenoord valt in goede aarde

Waar er kritisch wordt gereageerd op de spreekkoren, daar kan de muzikale opening voorafgaand aan de wedstrijd menigeen wél bekoren. Dat geldt zeker voor Van der Goot en analisten Giovanni van Bronckhorst en Pierre van Hooijdonk. "Wauw, het hoeft niet altijd met 120 bpm om het mooi te maken", aldus Van der Goot. "Heel intiem", reageert Van Bronckhorst.

Ook op X krijgt de opwarmer van het publiek op de nodige complimenten. "Bijna klassieke aanloop naar Feyenoord - Internazionale, met een orkest en meerstemmige zang van het legioen. Zoveel mooier dan die herrie", post Willem Vissers van de Volkskrant op het sociale medium. "Wat een opening! Kippenvel!", plaatst een ander.

