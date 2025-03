Van Persie kan lach niet inhouden als hij wordt gevraagd naar Van Hooijdonk: 'Ben ik hem heel dankbaar voor'

Robin van Persie en Pierre van Hooijdonk zijn woensdagavond voorafgaand aan de ontmoeting tussen Feyenoord en Internazionale in de achtste finales van de Champions League kort ingegaan op hun onderlinge geschillen in het verleden. Het is een publiek geheim dat de twee lang niet met elkaar door één deur konden. Volgens Van Hooijdonk is er echter al jaren geen sprake meer van onderlinge spanningen en ook Van Persie klonk positief over zijn ‘verstandhouding’ met de huidige analist van Ziggo Sport en de NOS.

Van Hooijdonk en Van Persie waren begin deze eeuw teamgenoten bij Feyenoord. Van harte ging het echter niet tussen de twee. Van Hooijdonk liet zich nog niet zo lang geleden nog uit over een incident tijdens een duel met RKC Waalwijk. De voormalig profvoetballer van onder meer Feyenoord, NAC Breda en Benfica vertelde dat hij in die wedstrijd de bal had klaargelegd voor een vrije trap, maar uiteindelijk zou niet hij de vrije trap nemen, maar Van Persie. Daar was Van Hooijdonk, op z’n zachtst gezegd, niet blij mee. Hij vertelde dat hij Van Persie na afloop tegen de muur ‘duwde’. Van Hooijdonk vond het vooral vervelend dat mensen de actie van Van Persie steunden, zo erkende hij.

Tijdens het Wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië kwam hun ruzie tot een climax. De twee kregen het op nationale televisie met elkaar aan de stok, nadat Van Hooijdonk zich meermaals kritisch had uitgelaten over de toenmalige aanvoerder van het Nederlands elftal. Van Persie zei toen onder meer dat Van Hooijdonk ‘maar beter kon gaan golfen’. De ruzie tussen de twee is echter verleden tijd, zo vertelde Van Hooijdonk woensdag voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en Internazionale. “Weet je wat het grappige is: alle leuke dingen die ik over hem heb verteld, die hoor ik nooit en op het moment dat ik een kritische noot maak, wordt alles opnieuw opgerakeld. Daar kom ik niet meer vanaf. We hebben elkaar na NAC - Heerenveen ontmoet in de catacomben en het is gewoon oké, maar dat beeld past niet bij wat met name de media ervan maken”, zo klonk het.

Het was overigens Van Hooijdonk die een paar weken geleden, in de aanloop naar de return tussen AC Milan en Feyenoord in de vorige ronde van de Champions League, Van Persie naar voren schoof als opvolger van Brian Priske en daarmee nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers. Noah Vahle vroeg Van Persie naar de ‘suggestie’ van zijn voormalig ploeggenoot. “Daar ben ik hem heel dankbaar voor”, zo reageerde Van Persie met een lach. “Ik heb dat gezien, vond ik wel leuk. Een vleugje humor”, zo doelde Van Persie op het feit dat Van Hooijdonk tevens zei dat ‘als hij Robin was, het niet zou doen, maar goed, hij luistert toch nooit naar mij’. Van Persie sloot zich vervolgens aan bij de woorden van Van Hooijdonk. “Wat er met Pierre is geweest, dat is geweest. Pierre is een goede gozer. Ik zag hem net ook eventjes. We hebben nu verschillende rollen en daarin moet Pierre ook gewoon de vrijheid hebben om zijn mening te geven. Heel vaak is die nog raak ook.”

