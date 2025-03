Nummer drie van Duitsland in ArenA te sterk voor Ajax, dat bovendien sleutelspeler verliest

Ajax heeft donderdagavond verloren van Eintracht Frankfurt. In de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League kwam het net te kort tegen de Duitse nummer drie: 1-2. Brian Brobbey maakte vroeg in de wedstrijd de openingstreffer voor de Amsterdammers, maar was daarna ook betrokken bij de gelijkmaker van Frankfurt. In de tweede helft schoot Ellyes Skhiri Frankfurt op voorsprong en verschafte zijn ploeg daarmee een mooie uitgangspositie voor de return. Die return gaat aan Jordan Henderson voorbij, hij kreeg een gele kaart en is volgende week geschorst.

Bij Ajax wijzigde Fancesco Farioli zijn elftal op vier plaatsen ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Almere City (1-0). Remko Pasveer verdedigde het doel weer na een rugblessure en in de linie voor hem was Josip Sutalo weer inzetbaar, wat ten koste ging van Daniele Rugani. Aanvoerder Henderson maakte zijn rentree op het middenveld, waar Davy Klassen wegens een blessure ontbrak. Verder begon Bertrand Traoré weer in de basis aan de rechterkant van de voorhoede. Bij Eintracht Frankfurt, dat in de winter sterspeler Omar Marmouch verkocht aan Manchester City, stond Mario Götze in de basis. De Duitser kwam twee seizoenen uit voor PSV.

Artikel gaat verder onder video

Ajax kende een droomstart. Brobbey, die in de tweede minuut al de paal raakte, kopte van dichtbij een voorzet van Henderson binnen: 1-0. In de 24e minuut kende Ajax een flinke tegenvaller toen Pasveer gewisseld moest worden nadat het bij een pass in zijn lies schoot. Jay Gorter was zijn vervanger. Vlak daarna scoorde Frankfurt de gelijkmaker. Hugo Larsson haalde van ver uit en omdat Brobbey de bal met zijn hoofd raakte was Gorter kansloos: 1-1. In het restant van de eerste helft, waarin het spel op en neer golfde, werd niet meer gescoord.

Na rust was Ajax aanvankelijk sterker en kreeg het via Brobbey ook een grote kans. De aanvaller stuitte echter op de snel uitgekomen Kevin Trapp die de kans onschadelijk maakte. Daarna nam Eintracht het initiatief over en kwam het in de 71e minuut ook op voorsprong. Ansgar Knauff draaide slim weg bij Youri Baas en kon daardoor richting het Ajax doel opstomen. Daar eenmaal aangekomen legde hij de bal breed op de meegelopen Skhiri die de bal simpel binnen schoot: 1-2.

Daarna ging Ajax nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en kreeg het ook steeds meer kansen naarmate het eindsignaal dichterbij kwam. Kian Fitz-Jim miste van dichtbij na een lage voorzet van invaller Oliver Edvardsen en Don-Angelo Konadu kreeg net geen voet tegen een voorzet van Steven Berghuis. Maar scoren deden de Amsterdammers niet meer, waardoor Ajax een pittige klus wacht in de return.

Dit weekend speelt Ajax uit tegen PEC Zwolle. Eintracht Frankfurt speelt zondagmiddag thuis tegen Union Berlin. Komende donderdag treffen beide teams elkaar om 18.45u in het Deutsche Bank Park in Frankfurt.