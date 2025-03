John de Wolf gevraagd naar samenwerking met Van Persie: 'Alles beter dan die Priske, hè?!'

John de Wolf is positief over de samenwerking met Robin van Persie bij Feyenoord. De assistent-trainer was, zo is een publiek geheim, minder enthousiast over voorganger Brian Priske. Een grap daarover pareert De Wolf op behendige wijze in een interview met Radio 538.

Op de ochtend voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale wordt De Wolf gevraagd naar de samenwerking met Van Persie, die vorige week maandag begon in De Kuip. “Het gaat prima. Er zit veel positiviteit in, er zit veel intensiteit in de trainingen. Voor de jongens is hij het derde nieuwe gezicht dat voor de groep komt en ik denk dat we een prima anderhalve week achter de rug hebben. Laten we er vanavond een hele mooie, boeiende wedstrijd van maken.”

Sidekick Rick Romijn van De 538 Ochtendshow reageert lachend: "Alles beter dan die Priske, hè?!" De Wolf antwoordt: "Ik versta je niet!" Voorafgaand aan het ontslag van Priske bij Feyenoord deden al de nodige verhalen de ronde over de moeilijke verstandhouding tussen Priske en De Wolf. Naar verluidt wilde de Deen ‘per direct breken’ met de assistent.

