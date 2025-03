Ajax verliest van Frankfurt, AZ stunt tegen Tottenham - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax beleefde een teleurstellende avond in de Europa League met een 1-2 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers begonnen sterk met een vroege treffer van Brian Brobbey, maar zagen de Duitsers uiteindelijk de wedstrijd omdraaien. AZ daarentegen zorgde voor een verrassing door Tottenham Hotspur met 1-0 te verslaan, dankzij een eigen doelpunt van Lucas Bergvall. De Alkmaarders hebben nu een goede uitgangspositie voor de return in Londen.

© Imago

Ajax verliest van Eintracht Frankfurt

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 verloren van Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League. Brian Brobbey opende de score voor de Amsterdammers, maar de Duitsers sloegen terug via Hugo Larsson en Ellyes Skhiri. Ajax moet nu in de return in Duitsland aan de bak om de kwartfinales te bereiken. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Imago

AZ stunt tegen Tottenham Hotspur

AZ heeft een knappe 1-0 overwinning geboekt op Tottenham Hotspur in de Europa League. De Alkmaarders speelden een sterke wedstrijd en werden geholpen door een eigen doelpunt van Lucas Bergvall. AZ heeft nu een goede uitgangspositie voor de return in Londen. Lees hier meer over de overwinning van AZ.

© Imago/De Telegraaf/Realtimes

Driessen is meedogenloos voor Feyenoord en PSV

Valentijn Driessen heeft harde kritiek geuit op Feyenoord en PSV na hun nederlagen in de Champions League tegen respectievelijk Internazionale en Arsenal. Volgens Driessen hebben beide clubs niets te zoeken in deze fase van het toernooi. Lees hier meer over de uitspraken van Driessen.

© Imago/Realtimes

Discussie over toekomst Farioli

Er is discussie ontstaan over de toekomst van Ajax-trainer Francesco Farioli. Ondanks de goede resultaten in de Eredivisie is er kritiek op het vertoonde spel. Analisten vragen zich af of Farioli de juiste man is voor de toekomst van Ajax. Lees hier meer over de discussie rondom Farioli.

© Ziggo Sport

Enorme verbazing tijdens PSG - Liverpool