Enorme verbazing tijdens Paris Saint-Germain - Liverpool: 'Dit is strafbaar, sport is niet eerlijk!'

De ontmoeting tussen Paris Saint-Germain en Liverpool van woensdagavond in de achtste finales van de Champions League heeft voor grote verbazing gezorgd. De Parijzenaren waren over de hele wedstrijd gezien de bovenliggende partij en creëerden vooral in de eerste helft kans op kans, maar stuitten telkens op een uitblinkende doelman Alisson Becker. Liverpool kwam zelden onder de Franse druk uit, maar wist in de slotfase tóch toe te slaan via . Het commentaar van Ziggo Sport-verslaggever Johan van Polanen sprak boekdelen.

Liverpool heeft in eigen land de kampioensbeker al met één hand vast en eindigde ook in de competitiefase van de Champions League op de eerste plaats. Van een uitgesproken favoriet voor het tweeluik met PSG in de achtste finales van het miljardenbal was desondanks geen sprake. PSG is in eigen land nog ongeslagen en walste in de tussenronde nog over Stade Brest heen (10-0 over twee wedstrijden). Liverpool was gewaarschuwd, maar haalde in het Parc des Princes bij lange na niet het niveau dat de voetbalwereld van de ploeg van Arne Slot gewend is. Dat kwam vooral door een ontketend PSG, dat echter naliet zichzelf te belonen.

En in het voetbal krijg je dan vaak het deksel op de neus. Dat was woensdagavond in Parijs niet anders. Slot haalde vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd sterspeler Mohamed Salah naar de kant en bracht Elliott voor hem binnen de lijnen. Laatstgenoemde stond nog maar net in het veld toen hij de bal in scoringspositie voor zijn voeten kreeg. “Lange bal van Alisson. Darwin Núñez blijft op de been. Darwin Núñez, Harvey Elliott…”, zo klonk het commentaar op Ziggo Sport in de aanloop naar het doelpunt van Liverpool. Van Polanen, die PSG in de 86 minuten ervoor de ene na de andere kans om zeep zag helpen, kon het haast niet geloven wat hij zag gebeuren. “Oh, oh, oh, ze pikken ‘m gewoon hier! Dit is strafbaar. Liverpool komt op 1-0 in Parijs. Sport is niet eerlijk. Streep eronder, streep eronder, uitroepteken! Paris Saint-Germain verdient deze wedstrijd, maar hij gaat de kant op van The Reds.”

Volgens Van Polen was het sens unique, oftewel éénrichtingsverkeer richting het doel van Alisson. En daar was niets aan gelogen: PSG ondernam liefst 27 doelpogingen, tegenover twee van Liverpool. “Maar uiteindelijk is het toch Liverpool dat hier gewoon op voorsprong komt. Geen buitenspel. Harvey Elliott: net ingevallen, balcontact nummer één. En dat wat Mohamed Salah vandaag niet lukte, dat lukt Harvey Elliott wel: een schot op doel”, aldus Van Polanen.

'DIT IS 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐅𝐁𝐀𝐀𝐑, SPORT IS NIET EERLIJK!' 💬

