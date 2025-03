Slot toont na krankzinnige avond begrip voor 'gefrustreerde' Liverpool-speler: 'Een groot moment voor hem'

Liverpool heeft woensdagavond een eerste stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van trainer Arne Slot kroop bezoek bij Paris Saint-Germain weliswaar door het oog van de naald, maar zal dankzij de 0-1 overwinning met een goed geoel toewerken naar de return op Anfield. Slot was na afloop niet enkel lovend over Alisson Becker. Doelpuntenmaker kreeg eveneens complimenten. Slot kan zich goed voorstellen dat Elliott ‘gefrustreerd’ is door de hoeveelheid speelminuten die hij krijgt.

Elliott maakte in de zomer van 2019 de overstap van Fulham naar Liverpool en staat inmiddels dus al enkele jaren onder contract bij de Britse grootmacht. In het najaar van 2020 maakte hij op huurbasis de overstap naar Blackburn Rovers, maar sinds de zomer van 2021 maakt hij weer onderdeel uit van de hoofdmacht van Liverpool. Hij is er echter (nog) niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. Ook onder Slot komt hij weinig aan spelen toe. Elliott moest een groot deel van de eerste seizoenshelft aan zich voorbij laten gaan wegens een gebroken voet, maar ook sinds hij hersteld is, moet hij het doen met weinig speeltijd.

Woensdagavond verscheen Elliott pas een paar minuten voor het einde binnen de lijnen. Hij had weinig tijd nodig om impact te hebben. Wat heet: één minuut nadat hij Mohamed Salah had vervangen, schoof hij de enige treffer van de avond in de verre hoek. Daarmee bezorgde Elliott Liverpool een even zwaarbevochten als gestolen overwinning op PSG. Slot prees na afloop doelman Alisson Becker voor al zijn reddingen, maar sprak uiteraard ook lovende woorden over Elliott. “Een groot moment voor hem. Ik kan begrijpen dat hij soms gefrustreerd is door de speeltijd die hij krijgt omdat hij een goede speler is. Hij liet bij Liverpool al zien dat hij een goede speler is, maar hij concurreert met spelers die ik nauwelijks wissel”, zo wordt Slot geciteerd op de clubsite.

De oefenmeester doelt op onder meer Dominik Szoboszlai en Salah. Laatstgenoemde is bezig aan een krankzinnig goed seizoen en staat na veertig wedstrijden in alle competities op liefst dertig doelpunten en 22 assists. Elliott moet het dus doen met ‘beperkte speeltijd’, aldus Slot. “Maar hij gaat gewoon door. Ik moet hem daar ook grote complimenten voor geven en ook mijn staf omdat ze met hem blijven werken en elke keer weer leuke oefeningen bedenkingen zodat hij fit blijft.” Dat is in het verleden ook het probleem geweest bij Elliott: zijn fitheid. In het seizoen 2021/22 stond hij enkele maanden aan de kant en ook in de huidige jaargang was hij dus lange tijd niet inzetbaar. In Parijs kon hij dan eindelijk belangrijk zijn voor Liverpool. “Maar het was niet alleen Harvey, het was ook degene die hem assisteerde, Darwin Núñez, die twee moeilijke wedstrijden heeft gespeeld, maar er vanavond absoluut weer stond. Vanaf het moment dat hij binnen de lijnen stond, waren we een groter gevaar dan daarvoor”, aldus Slot.

Elliott wil het vooral niet over zichzelf hebben

Elliott zelf prees na afloop vooral het collectief. “Om eerlijk te zijn, alle credits voor het team. Je kon zien dat PSG tegen het einde van de wedstrijd een beetje moe werd, en dat kwam door ons werktempo. PSG creëerde veel kansen, maar dankzij Alisson en de achterhoede was het verdedigend een zeer solide wedstrijd”, zo klinkt het namens de matchwinner. Dankzij de inspanningen van vooral Alisson bleef Liverpool op de been en kreeg het in de slotfase zelfs de mogelijkheid om een zege in de wacht te slepen. “Gelukkig ging die erin”, zo besluit Elliott, die alweer zijn derde Champions League-treffer van dit seizoen maakte. Hij was in de competitiefase al trefzeker tegen LOSC Lille én PSV. In Eindhoven speelde hij negentig minuten, evenals in de bekerwedstrijden tegen Accrington, Plymouth Argyle en Southampton.

