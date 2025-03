Elliott pleegt diefstal in Parijs en bezorgt Liverpool en Slot overwinning

Het Liverpool van Arne Slot heeft op woensdagavond in de Champions League gewonnen van Paris Saint-Germain. In het Parc des Princes was de thuisploeg heer en meester en kreeg de uitploeg uit Engeland amper kansen. Met name Chvitsja Kvaratschelia kreeg kans op kans, maar doelman Alisson Becker stond voortreffelijk te keepen. In de slotfase schoof Harvey Elliot de 0-1 binnen.

Arne Slot miste verdedigers Joe Gomez en Conor Bradley door blessures, evenals Amara Nallo, die geschorst was na zijn rode kaart tegen PSV. Desondanks kon de Nederlandse toptrainer beschikken over een sterke selectie, met onder andere Mohamed Salah, die dit seizoen in topvorm verkeert bij de Scousers. Onder leiding van Luis Enrique had PSG geen blessures en kon het zijn sterkste formatie opstellen.

Dit was pas de derde ontmoeting tussen PSG en Liverpool in de Champions League. In de groepsfase van het seizoen 2018-2019 won Liverpool thuis met 3-2, terwijl PSG in Parijs met 2-1 zegevierde. PSG heeft een indrukwekkende reeks neergezet door 21 doelpunten te scoren in de laatste vijf Champions League-wedstrijden, terwijl het slechts drie doelpunten tegen kreeg. Liverpool had geen van zijn laatste vijf uitwedstrijden tegen Franse clubs in Europa gewonnen (twee gelijke spelen en drie nederlagen), met de laatste overwinning in september 2008 tegen Marseille.

Tijdens de eerste helft werd het Liverpool van Slot compleet overlopen door Paris Saint-Germain. Chvitsja Kvaratschelia kreeg veel kansen namens de thuisploeg, waarvan hij er zelf eentje op zeer fraaie wijze wist te benutten. Het feest in Parijs ging echter niet door, want na het bekijken van de beelden kwam de VAR tot de conclusie dat de Georgiër buitenspel stond. Liverpool kreeg zelf amper kansen, maar de Fransen konden hun mogelijkheden niet benutten. Zo stond het 0-0 toen de spelers aan de thee gingen.

In de tweede helft bleef het spelbeeld de hele tijd hetzelfde: Paris Saint-Germain drong aan op de goal van Alisson, maar de Braziliaan bleef zijn mannetje staan. Mede door het onnauwkeurige afronden van Dembélé kwam PSG maar niet tot scoren. In de 88ste minuut schoof Harvey Elliot de bal binnen via een snelle counter van Liverpool. De uitploeg kwam tot genoegen van Slot toch nog op rozen voor de return in Engeland. Zeer onverdiend, maar zeer effectief: 0-1.