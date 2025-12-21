Teruglezen: zo deelden Feyenoord en Twente de punten in De Kuip

Feyenoord wil de eerste seizoenshelft zondag in eigen huis met een goed gevoel afsluiten tegen FC Twente. De Rotterdammers snakken naar een zege; van de laatste elf duels gingen er liefst acht verloren. De afgelopen week was een regelrechte ramp voor de ploeg van Robin van Persie. Eerst werd er na een 1-3 voorsprong met 4-3 verloren bij FCSB, waarna Ajax vorige week te sterk bleek in De Klassieker (2-0). Tot overmaat van ramp werd Feyenoord woensdag in De Kuip uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB Beker door sc Heerenveen (2-3). FC Twente verkeert in een stuk betere vorm; in de Eredivisie werd er sinds eind oktober niet meer verloren. Het duel in De Kuip begint om 14.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.
@triple x, Als je feijenoord zou volgen dat weet je dat Van Persie aan het begin van het seizoen uitgeroepen heeft tot 1e doelman van feijenoord. Hij raakte daarna geblesseerd en was alleen trainingsfit. Van Persie heeft nooit gezegd dat Wellenreuther 1e doelman is. Dus aangezien Bijlow weer wedstrijdfit lijkt te zijn lijkt mij dat je de 1e keeper weer opstelt.
@FrankdeG ha die Frank, wat een mooi artikel weer. Ik zal je even uitleggen dat bij bekerwedstrijden het bij de meeste clubs standaard is de 2de keeper te laten spelen. Dat Wellenreuther nu weer speelt is dus logisch aangezien Bijlow 2de keeper is. Jouw hele opfokkerij is daarom weer eens onnodig. Jammer dat je altijd zo blijft doen. Misschien kan je er niks aan doen omdat je voetbal kennis mist. Alvast een fijne kerst vriend!
@FrankdeG eigenlijk heeft van Persie dit wel aangegeven. In augustus gaf hij namelijk in een interview aan dat hij Bijlow als eerste doelman wilde, maar hij niet fit genoeg was voor 3 wedstrijden in de week. Daarom zei hij toen dat hij de keuze heeft moeten maken om Wellenreuther 1e doelman te maken. Hij heeft toen ook aangegeven dat Wellenreuther voorlopig 1e doelman zou blijven.
@FrankdeG Hij heeft soms hele goede reddingen in huis. Maar soms ook gekke fratsen en onrustig. Vind hem ook aan de bal erg onzeker en ontbreken aan controle. Gaat soms echt maar net goed. Misschien niet slechter dan de ploegen die je noemt, maar vind persoonlijk dat het beter mag.
hij pakt ook weer goede ballen. Twente had er 3 moeten maken de 1e helft. Mede dankzij Wellenreuther maar 1 tegen. Het probleem ligt meer bij het aantal schoten dat feijenoord tegen krijgt dan de keeper die de schoten moet stoppen.
@FrankdeG Denk dat het juist onrustig zou zijn om nu weer te gaan wisselen. Zeker 1 wedstrijd voor de winterstop zou dat een vreemde zet zijn wat mij betreft. Eigenlijk is het onder de lat dus wel rustig. Wisseling zou na de winterstop kunnen, maar verwacht ik niet. Hoop zelf dat ze alvast gaan zoeken voor een nieuwe 1e doelman in de zomer, want vind zowel Wellenreuther als Bijlow niet geschikt als 1e keeper.
@FrankdeG Deze wedstrijd doet hij tot nu toe zeker prima met wat goede reddingen, maar als ik naar al zijn wedstrijden bij elkaar kijkt vind ik het te weinig, onzeker en onrustig. Maar daar mogen we natuurlijk beide een andere mening over hebben. Het aantal schoten tegen is inderdaad een probleem. Bizar hoeveel ruimte de tegenstanders krijgen om aan te leggen voor een schot.
@FrankdeG ha die Frank, we zitten niet maar aan het begin van het seizoen he vriend. Door zijn blessure is hij geen 1e keeper meer. Het klopt dat van Persie daarna nooit heeft gezegd wie de 1e keeper is maar aangezien ze gemerkt hebben dat Bijlow van glas is en ze hem misschien nog wel willen verkopen zit hij logischerwijs op de bank. groetjes
@FrankdeG Verandert nog steeds niet, dat je namen nog steeds goed kan schrijven. Tegen de huisregels chef😉
Er word weer met 2 maten gemeten heel triest dit, andersom word er ook geprovoceerd en wanneer een Ajacied het doet mag het niet en worden er weer flauw berichten verwijderd terwijl er alleen gezegd word dat Daan Rots een wereld gozer is. Getuigd niet echt van neutraliteit en volwassenheid. Ik ga het nog maar eens proberen. Wat een wereld gozer die Daan Rots en vreemd dat het 2e doelpunt van Twente word afgekeurd,
Geen beste start weer voor feijenoord. Het publiek is ook muisstil en hoor alleen de twente supporters zingen. Van Persie heeft gelukkig alle support van de club en de supporters dus dat komt allemaal goed. Highler geeft al kerstcadeaus aan feijenoord, had gewoon de 0-2 moeten zijn, niks aan de hand.
De kwetsbaarheid ligt vandaag denk ik vooral bij de backs van Feyenoord. Benieuwd hoe ze dat gaan oppakken en of de terugkomst van Hwang wat gaat veranderen aan het spel. Had daarnaast wel liever Timber als aanvoerder gezien vandaag, zodat er coaching vanuit de as is en Wellenreuther zich niet druk hoeft te maken om nog een extra taak.
Nu kun je echt zien dat van Persie totaal niet geschikt is als coach voor Feyenoord en een zeer eigenwijze man die er per direct een mental coach bij moet komen zoals bv Hiddink of wie dan ook. Dat was bij van Bronckhorst ook en dat pakte goed uit. Voor de competitie uitroepen dat Bijlow zijn eerste keeper is en dan durven zeggen hij is niet wedstrijdfit en mister blunderaar Wellenreuther vaste keeper maken en dan nog aanvoerder ook. Maak dan Timber aanvoerder pupillen trainer van Persie. Dat bij de beker een ander mag keepen heeft totaal niets met Bijlow te maken dat was voorheen ook niet het geval. Snel weg gaan Bijlow laat van Persie maar lekker gaan met zijn eigenwijze gedrag.Klantenservice de kwetsbaarheid vandaag ligt niet alleen bij de backs maar bij de hele achterhoede en hoe de rest zich gaat opstellen met hard werken en zich eens laten zien.
