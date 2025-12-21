Live voetbal 14

Teruglezen: zo deelden Feyenoord en Twente de punten in De Kuip

Feyenoord - FC Twente
21 december 2025, 16:31   Bijgewerkt: 16:45

Feyenoord wil de eerste seizoenshelft zondag in eigen huis met een goed gevoel afsluiten tegen FC Twente. De Rotterdammers snakken naar een zege; van de laatste elf duels gingen er liefst acht verloren. De afgelopen week was een regelrechte ramp voor de ploeg van Robin van Persie. Eerst werd er na een 1-3 voorsprong met 4-3 verloren bij FCSB, waarna Ajax vorige week te sterk bleek in De Klassieker (2-0). Tot overmaat van ramp werd Feyenoord woensdag in De Kuip uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB Beker door sc Heerenveen (2-3). FC Twente verkeert in een stuk betere vorm; in de Eredivisie werd er sinds eind oktober niet meer verloren. Het duel in De Kuip begint om 14.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - FC Twente

2u geleden

16:27

90+5' - Afgelopen!

Rots kopt 'm naast en dan zit het erop en eindigt Feyenoord - FC Twente in een 1-1 gelijkspel!

2u geleden

16:26

90+5' - Overtreding Lotomba (1-1)

Twente krijgt nog een laatste kans op de drie punten als Lotomba bij de zijlijn een overtreding begaat. Vrije trap voor de Tukkers.

2u geleden

16:25

90+4' - Bijna Pjaca (1-1)

Wellenreuther brengt goed redding op een schot van Pjaca. 

2u geleden

16:23

90+2' - Corner Twente (1-1)

Terwijl de vijf minuten blessuretijd zijn ingegaan krijgt Twente twee hoekschoppen in korte tijd. Wellenreuther redt op de eerste, waarna Pröpper de tweede over kopt.

2u geleden

16:20

89' - Rots kopt over (1-1)

Kopkans voor Rots, maar de maker van de 0-1 mikt 'm over het doel.

2u geleden

16:18

🔄87' - Wissel Twente (1-1)

Van Rooij gaat eruit bij Twente, in zijn plaats komt Verschueren erbij.

2u geleden

16:16

85' - Matige pass Larin (1-1)

Feyenoord denkt aan counteren. Larin verstuurt echter een veel te harde pass op slory, die kan daar nooit bij en dan neemt Twente weer over.

2u geleden

16:15

🔄84'- Dubbele wissel Feyenoord (1-1)

Bij Feyenoord gaan Borges en Sauer naar de kant, hun vervangers zijn Slory en Kraaijeveld.

2u geleden

16:14

83' - Schot Ueda (0-1)

Ueda zoekt met links de verre hoek, maar schiet naast.

2u geleden

16:12

81' - Twente jaagt weer op voorsprong (1-1)

Nu is het vooral Twente dat aan aanvallen denkt. De Tukkers krijgen twee corners in korte tijd. De eerste wordt door Wellenreuther voor de lijn weggehaald, bij de tweede begaan de bezoekers een overtreding op de Feyenoord-keeper.

2u geleden

16:10

79' - Bijna Van Wolfswinkel (1-1)

Van Wolfswinkel krijgt twee grote kansen. Eerst schiet hij van dichtbij tegen Timber aan, daarna werkt hij de rebound uit de draai over.

2u geleden

16:07

🔄75' - Wissel Feyenoord (1-1)

Van Persie grijpt in na die rode kaart: Larin komt in de ploeg voor Hwang.

2u geleden

16:06

🟥75' - Rood Valente! (1-1)

Ai, wat een domper voor Feyenoord. Direct na de gelijkmaker komt de thuisploeg met een man minder te staan, als Valente zijn tweede gele kaart krijgt voor een overtreding op het middenveld.

3u geleden

16:05

⚽74' - Borges zet Feyenoord naast Twente! (1-1)

Het is weer gelijk! Ahmedhodzic stuurt Borges diep, die werkt 'm met buitenkant-rechts geweldig af. Feyenoord komt op 1-1!

3u geleden

16:03

🔄72' - Dubbele wissel Twente (0-1)

Voor Hlynsson en Lammers zit het erop. Van den Brom brengt Weidmann en Van Wolfswinkel als hun vervangers binnen de lijnen.

Lees ook:
Fred Grim

Grim baalt van 'onterechte' tegengoal Ajax: 'Je kunt niet écht zeggen dat de bal over de lijn was'

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

'Van Boekel had moeten ingrijpen bij NEC-Ajax, absoluut géén rode kaart Ouaissa'

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Bryan Linssen en Kasper Dolberg voor NEC - Ajax

Teruglezen: zo speelden NEC en Ajax met 2-2 gelijk in Nijmegen

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
424 Reacties
34 Dagen lid
1.385 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Bijlow was door van Persie uitgeroepen tot 1e doelman. Hij was wedstrijdfit want vorige wedstrijd gespeeld. Nu weer geblesseerd? Of toch nu weer 2e keeper? Blijft onrustig onder de lat bij feijenoord.

FrankdeG
424 Reacties
34 Dagen lid
1.385 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@triple x, Als je feijenoord zou volgen dat weet je dat Van Persie aan het begin van het seizoen uitgeroepen heeft tot 1e doelman van feijenoord. Hij raakte daarna geblesseerd en was alleen trainingsfit. Van Persie heeft nooit gezegd dat Wellenreuther 1e doelman is. Dus aangezien Bijlow weer wedstrijdfit lijkt te zijn lijkt mij dat je de 1e keeper weer opstelt.

TripleXXX
107 Reacties
81 Dagen lid
129 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@FrankdeG ha die Frank, wat een mooi artikel weer. Ik zal je even uitleggen dat bij bekerwedstrijden het bij de meeste clubs standaard is de 2de keeper te laten spelen. Dat Wellenreuther nu weer speelt is dus logisch aangezien Bijlow 2de keeper is. Jouw hele opfokkerij is daarom weer eens onnodig. Jammer dat je altijd zo blijft doen. Misschien kan je er niks aan doen omdat je voetbal kennis mist. Alvast een fijne kerst vriend!

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.822 Reacties
988 Dagen lid
18.595 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@FrankdeG eigenlijk heeft van Persie dit wel aangegeven. In augustus gaf hij namelijk in een interview aan dat hij Bijlow als eerste doelman wilde, maar hij niet fit genoeg was voor 3 wedstrijden in de week. Daarom zei hij toen dat hij de keuze heeft moeten maken om Wellenreuther 1e doelman te maken. Hij heeft toen ook aangegeven dat Wellenreuther voorlopig 1e doelman zou blijven.

Vriendje Stokvis
1.670 Reacties
458 Dagen lid
8.604 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed verwoord TripleXXX

FrankdeG
424 Reacties
34 Dagen lid
1.385 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@klantenservice, Ik vind Wellenreuther een prima keeper. Niet slechter dan de keeper van PSV, AJAX of AZ.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.822 Reacties
988 Dagen lid
18.595 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG Hij heeft soms hele goede reddingen in huis. Maar soms ook gekke fratsen en onrustig. Vind hem ook aan de bal erg onzeker en ontbreken aan controle. Gaat soms echt maar net goed. Misschien niet slechter dan de ploegen die je noemt, maar vind persoonlijk dat het beter mag.

FrankdeG
424 Reacties
34 Dagen lid
1.385 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

hij pakt ook weer goede ballen. Twente had er 3 moeten maken de 1e helft. Mede dankzij Wellenreuther maar 1 tegen. Het probleem ligt meer bij het aantal schoten dat feijenoord tegen krijgt dan de keeper die de schoten moet stoppen.

FrankdeG
424 Reacties
34 Dagen lid
1.385 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@triple, ik ben blij dat je je fouten inziet.

FrankdeG
424 Reacties
34 Dagen lid
1.385 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@tripple, in mijn browser vult hij niet automatisch de namen in van de persoon waar ik op reageer. Dus geeft niet dat je weer een foute opmerking maakt. Gefeliciteerd met je puntje.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.822 Reacties
988 Dagen lid
18.595 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Denk dat het juist onrustig zou zijn om nu weer te gaan wisselen. Zeker 1 wedstrijd voor de winterstop zou dat een vreemde zet zijn wat mij betreft. Eigenlijk is het onder de lat dus wel rustig. Wisseling zou na de winterstop kunnen, maar verwacht ik niet. Hoop zelf dat ze alvast gaan zoeken voor een nieuwe 1e doelman in de zomer, want vind zowel Wellenreuther als Bijlow niet geschikt als 1e keeper.

TripleXXX
107 Reacties
81 Dagen lid
129 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG, zou je mensen eens met hun goede naam willen aanspreken? Als je op reageren klikt vult die dit automatisch in. Welke fouten zie ik in?

TripleXXX
107 Reacties
81 Dagen lid
129 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice goed gezegd! Frank dus even goed gecorrigeerd!

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.822 Reacties
988 Dagen lid
18.595 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Deze wedstrijd doet hij tot nu toe zeker prima met wat goede reddingen, maar als ik naar al zijn wedstrijden bij elkaar kijkt vind ik het te weinig, onzeker en onrustig. Maar daar mogen we natuurlijk beide een andere mening over hebben. Het aantal schoten tegen is inderdaad een probleem. Bizar hoeveel ruimte de tegenstanders krijgen om aan te leggen voor een schot.

TripleXXX
107 Reacties
81 Dagen lid
129 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG ha die Frank, we zitten niet maar aan het begin van het seizoen he vriend. Door zijn blessure is hij geen 1e keeper meer. Het klopt dat van Persie daarna nooit heeft gezegd wie de 1e keeper is maar aangezien ze gemerkt hebben dat Bijlow van glas is en ze hem misschien nog wel willen verkopen zit hij logischerwijs op de bank. groetjes

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
71 Reacties
1.065 Dagen lid
68 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Verandert nog steeds niet, dat je namen nog steeds goed kan schrijven. Tegen de huisregels chef😉

FC Bal op het dak
110 Reacties
28 Dagen lid
430 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Er word weer met 2 maten gemeten heel triest dit, andersom word er ook geprovoceerd en wanneer een Ajacied het doet mag het niet en worden er weer flauw berichten verwijderd terwijl er alleen gezegd word dat Daan Rots een wereld gozer is. Getuigd niet echt van neutraliteit en volwassenheid. Ik ga het nog maar eens proberen. Wat een wereld gozer die Daan Rots en vreemd dat het 2e doelpunt van Twente word afgekeurd,

Docker
436 Reacties
34 Dagen lid
1.119 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Klopt 100% wat je hier zegt. Sommigen mogen hier meer zeggen dan anderen.

FrankdeG
424 Reacties
34 Dagen lid
1.385 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Geen beste start weer voor feijenoord. Het publiek is ook muisstil en hoor alleen de twente supporters zingen. Van Persie heeft gelukkig alle support van de club en de supporters dus dat komt allemaal goed. Highler geeft al kerstcadeaus aan feijenoord, had gewoon de 0-2 moeten zijn, niks aan de hand.

TripleXXX
107 Reacties
81 Dagen lid
129 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG ik ben blij dat jij als Feyenoord fan het publiek probeerd op te trommelen! Ga zo door. Groetjes

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.822 Reacties
988 Dagen lid
18.595 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De kwetsbaarheid ligt vandaag denk ik vooral bij de backs van Feyenoord. Benieuwd hoe ze dat gaan oppakken en of de terugkomst van Hwang wat gaat veranderen aan het spel. Had daarnaast wel liever Timber als aanvoerder gezien vandaag, zodat er coaching vanuit de as is en Wellenreuther zich niet druk hoeft te maken om nog een extra taak.

boyke
1.155 Reacties
987 Dagen lid
6.027 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu kun je echt zien dat van Persie totaal niet geschikt is als coach voor Feyenoord en een zeer eigenwijze man die er per direct een mental coach bij moet komen zoals bv Hiddink of wie dan ook. Dat was bij van Bronckhorst ook en dat pakte goed uit. Voor de competitie uitroepen dat Bijlow zijn eerste keeper is en dan durven zeggen hij is niet wedstrijdfit en mister blunderaar Wellenreuther vaste keeper maken en dan nog aanvoerder ook. Maak dan Timber aanvoerder pupillen trainer van Persie. Dat bij de beker een ander mag keepen heeft totaal niets met Bijlow te maken dat was voorheen ook niet het geval. Snel weg gaan Bijlow laat van Persie maar lekker gaan met zijn eigenwijze gedrag.Klantenservice de kwetsbaarheid vandaag ligt niet alleen bij de backs maar bij de hele achterhoede en hoe de rest zich gaat opstellen met hard werken en zich eens laten zien.

Feyenoord - Twente

Feyenoord
1 - 1
FC Twente
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

