Teruglezen: zo deelden Feyenoord en Twente de punten in De Kuip

Feyenoord wil de eerste seizoenshelft zondag in eigen huis met een goed gevoel afsluiten tegen FC Twente. De Rotterdammers snakken naar een zege; van de laatste elf duels gingen er liefst acht verloren. De afgelopen week was een regelrechte ramp voor de ploeg van Robin van Persie. Eerst werd er na een 1-3 voorsprong met 4-3 verloren bij FCSB, waarna Ajax vorige week te sterk bleek in De Klassieker (2-0). Tot overmaat van ramp werd Feyenoord woensdag in De Kuip uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB Beker door sc Heerenveen (2-3). FC Twente verkeert in een stuk betere vorm; in de Eredivisie werd er sinds eind oktober niet meer verloren. Het duel in De Kuip begint om 14.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - FC Twente 90+5' - Afgelopen! Rots kopt 'm naast en dan zit het erop en eindigt Feyenoord - FC Twente in een 1-1 gelijkspel! 90+5' - Overtreding Lotomba (1-1) Twente krijgt nog een laatste kans op de drie punten als Lotomba bij de zijlijn een overtreding begaat. Vrije trap voor de Tukkers. 90+4' - Bijna Pjaca (1-1) Wellenreuther brengt goed redding op een schot van Pjaca. 90+2' - Corner Twente (1-1) Terwijl de vijf minuten blessuretijd zijn ingegaan krijgt Twente twee hoekschoppen in korte tijd. Wellenreuther redt op de eerste, waarna Pröpper de tweede over kopt. 89' - Rots kopt over (1-1) Kopkans voor Rots, maar de maker van de 0-1 mikt 'm over het doel. 🔄87' - Wissel Twente (1-1) Van Rooij gaat eruit bij Twente, in zijn plaats komt Verschueren erbij. 85' - Matige pass Larin (1-1) Feyenoord denkt aan counteren. Larin verstuurt echter een veel te harde pass op slory, die kan daar nooit bij en dan neemt Twente weer over. 🔄84'- Dubbele wissel Feyenoord (1-1) Bij Feyenoord gaan Borges en Sauer naar de kant, hun vervangers zijn Slory en Kraaijeveld. 83' - Schot Ueda (0-1) Ueda zoekt met links de verre hoek, maar schiet naast. 81' - Twente jaagt weer op voorsprong (1-1) Nu is het vooral Twente dat aan aanvallen denkt. De Tukkers krijgen twee corners in korte tijd. De eerste wordt door Wellenreuther voor de lijn weggehaald, bij de tweede begaan de bezoekers een overtreding op de Feyenoord-keeper. 79' - Bijna Van Wolfswinkel (1-1) Van Wolfswinkel krijgt twee grote kansen. Eerst schiet hij van dichtbij tegen Timber aan, daarna werkt hij de rebound uit de draai over. 🔄75' - Wissel Feyenoord (1-1) Van Persie grijpt in na die rode kaart: Larin komt in de ploeg voor Hwang. 🟥75' - Rood Valente! (1-1) BREAKING Ai, wat een domper voor Feyenoord. Direct na de gelijkmaker komt de thuisploeg met een man minder te staan, als Valente zijn tweede gele kaart krijgt voor een overtreding op het middenveld. ⚽74' - Borges zet Feyenoord naast Twente! (1-1) BREAKING Het is weer gelijk! Ahmedhodzic stuurt Borges diep, die werkt 'm met buitenkant-rechts geweldig af. Feyenoord komt op 1-1! 🔄72' - Dubbele wissel Twente (0-1) Voor Hlynsson en Lammers zit het erop. Van den Brom brengt Weidmann en Van Wolfswinkel als hun vervangers binnen de lijnen.