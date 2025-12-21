baalt van de start van Feyenoord in het thuisduel met FC Twente, dat uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel eindigde. De Duitse doelman was dé uitblinker aan Rotterdamse zijde en voorkwam vooral in de eerste helft dat de Tukkers een ruime voorsprong namen in De Kuip.

Feyenoord zit al weken in de hoek waar de klappen vallen, maar begon desondanks belabberd aan het laatste duel van 2025. Twente was de hele eerste helft heer en meester en kwam tot maar liefst veertien doelpogingen, tegen slechts drie voor de thuisploeg. Dat het halverwege slechts 0-1 was, was voor een groot deel te danken aan Wellenreuther, die met enkele goede reddingen een grotere achterstand voorkwam. Na rust bepaalde Gonçalo Borges de eindstand vervolgens op 1-1, ondanks het feit dat Feyenoord het laatste kwartier met een man minder speelde door een rode kaart voor Luciano Valente.

De Duitser staat na afloop vol ongeloof voor de camera's van ESPN. "Als je onze eerste helft ziet en de rode kaart , dan moet je blij zijn met een punt", beseft de sluitpost. "Dit was een onmogelijke eerste helft. In de kleedkamer zeiden we: 'Dit is de laatste wedstrijd, geef alles wat je hebt'. Maar dit was nog niet eens vijftig procent van alles wat we hebben. Ze zetten ons de hele tijd onder druk en we konden er niet uitkomen", aldus Wellenreuther.

De keeper, die tevens de aanvoerdersband mocht dragen, zag na rust een ander Feyenoord. "We kwamen heel sterk uit de kleedkamer. Als je de hele wedstrijd zo speelt, dan win je vandaag, denk ik." De winterstop is dan ook meer dan welkom, geeft Wellenreuther toe.