Liverpool-uitblinker krijgt een 10, Slot weet niet wat hij meemaakt: 'De beste ter wereld'

Liverpool boekte woensdagavond een 0-1 overwinning op Paris Saint-Germain in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, maar vraag niet hoe. De koploper van Engeland kwam er zeker in de eerste helft geen moment aan te pas en was ook na de rust de onderliggende partij, maar had aan een uitblinkende Becker te danken dat de thuisploeg maar niet tot scoren kwam. De doelman pakte uit met uitstekende reddingen en bewees, volgens Arne Slot en , dat hij de beste ter wereld is op zijn positie.

Het was in de aanloop naar het tweeluik tussen PSG en Liverpool vrijwel onmogelijk om een favoriet aan te wijzen. Liverpool is weliswaar de nummer één van Engeland en eindigde ook in de competitiefase van de Champions League op de koppositie, maar PSG is dit seizoen nog ongeslagen in eigen land en maakte in de tussenronde nog veel indruk door Stade Brest over twee wedstrijden met 10-0 te verslaan. Liverpool was dus gewaarschuwd, maar de ploeg van trainer Arne Slot kwam er in het Parc des Princes desondanks niet aan te pas. De statistieken spreken voor zich: PSG ondernam liefst 27 doelpogingen, waarvan tien tussen de palen, tegenover twee schoten van Liverpool. De xG (expected goals) van PSG bedraagt 1.82, Liverpool bleef steken op 0.29.

Artikel gaat verder onder video

Maar, daar koop je in het voetbal helemaal niets voor, zo bleek ook in Parijs. Want Liverpool sloeg na een spaarzame aanval in de slotfase keihard toe en trok zodoende aan het langste eind in de heenwedstrijd: 0-1. Maar dat hadden Slot en zijn manschappen dus vooral te danken aan een fenomenale Alisson. De Braziliaan hield in de eerste helft onder meer Chvitsja Kvaratskhelia en Ousmane Dembélé al van scoren af en dook ook na de rust in alle hoeken om de bal uit zijn doel te houden. “Ik denk niet dat ik eerder heb gewerkt met een doelman van dit niveau. Wat normaal is, want hij is de beste keeper ter wereld”, zo zei Slot na afloop in gesprek met TNT Sports. “Ik heb meerdere goede spelers onder mijn hoede gehad, maar nog nooit de beste doelman van de wereld. Ik denk dat hij dat is. Hij heeft het vandaag (woensdag, red.) in ieder geval laten zien.”

LEES OOK: Elliott pleegt diefstal in Parijs en bezorgt Liverpool en Slot overwinning

Van Dijk eveneens lovend over Alison

Van Dijk sloot zich daarbij aan. De verdediger kent Alisson als geen ander en zag de doelman de afgelopen jaren al geregeld uitblinken bij Liverpool. “Hij is de beste keeper ter wereld. Ik heb het vaker gezegd en hij heeft het vandaag opnieuw op het hoogste podium laten zien”, zo gaf Van Dijk na het laatste fluitsignaal aan in gesprek met de aanwezige pers, zo is te zien op beelden van Voetbal International. “Veel schoten van afstand, naar mijn mening, maar hij was daar om ons te redden. We hebben onszelf een goede uitgangspositie verschaft voor volgende week, maar we weten allemaal dat dit nog lang niet gespeeld is. PSG is een geweldig elftal met een geweldige trainer. Ze zullen zeker weten naar Liverpool afreizen met het geloof dat ze dit om kunnen draaien”, aldus de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal.

Alisson wordt niet alleen de hemel in geprezen voor Slot en Van Dijk. De media in Engeland zijn eveneens zeer lovend over de sluitpost. Van Liverpool Echo krijgt de Braziliaan zelfs het rapportcijfer 10 voor zijn optreden in Parijs. “Maakte twee uitstekende reddingen om een doelpunt van Kvaratskhelia te voorkomen, een andere om Dembélé van scoren af te houden en hield Liverpool voor rust in de wedstrijd. Minder drukke tweede helft, maar greep fantastisch in om ook Désiré Doué af te stoppen. De perfecte keepersprestatie”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Genadeloze ingreep van Arne Slot na landstitel Liverpool'

Ook als Liverpool dit seizoen de landstitel binnensleept, zal de club 'niet op zijn lauweren' gaan rusten.