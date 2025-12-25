Arne Slot richt zich in zijn kerstboodschap tot de nabestaanden van . De Portugees en zijn jongere broer André Silva kwamen afgelopen zomer om bij een tragisch auto-ongeluk in Spanje. Daags na kerst staan The Reds op Anfield voor het eerst Jota's overlijden tegenover zijn andere oud-werkgever, Wolverhampton Wanderers.

Op tweede kerstdag is Liverpool dit seizoen vrij. Met Manchester United - Newcastle United staat er dit jaar maar één Premier League-wedstrijd op het programma op Boxing Day. Daags na kerst, op zaterdag 27 december, neemt Liverpool het op Anfield op tegen de Wolves. Die club is aan een historisch slecht seizoen bezig en staat met het schamele aantal van twee punten troosteloos onderaan in de Premier League.

In zijn boodschap in het programmaboek voor Liverpool - Wolverhampton Wanderers richt Slot zich tot de Liverpool-aanhang. De trainer wenst alle fans uiteraard een fijne kerst.

Terugblikkend op het jaar dat bijna achter hem ligt, spreekt Slot van een 'achtbaan van emoties'. "Het is normaal om in deze tijd terug te blikken op alles wat er gebeurd is. Dat doet mij in het bijzonder denken aan de familie van Diogo Jota, die voor het eerst kerst zonder hem viert. Het is niet aan mij om hen te vertellen waar ze troost moeten zoeken - als dat al zou kunnen - maar ik kan enkel hopen dat de liefde en de genegenheid die Diogo nog steeds krijgt, hen enige troost zal bieden", schrijft Slot.

Met Wolverhampton Wanderers treft Liverpool uitgerekend de andere Engelse club die Jota bij leven diende. "Het gevoel van verlies zal zaterdag extra sterk zijn, omdat het de eerste keer is dat Diogo's Engelse clubs elkaar treffen sinds zijn tragische heengaan", beseft Slot zich terdege. "Net als wij was Wolverhampton Wanderers duidelijk zeer aangedaan door het verlies van zo'n speciale speler én persoon. Dus mijn gedachten zijn ook bij hen", besluit Slot het onderwerp.