Liverpool en Wolverhampton Wanderers staan zaterdag voor het eerst sinds het tragische overlijden van afgelopen zomer tegenover elkaar. Het zijn de twee Engelse ploegen waar de Portugees voor uitkwam. Om die reden zullen de twee zoontjes van Jota, Dinis en Duarte, als mascottes mee het veld op komen.

Jota overleed afgelopen zomer samen met zijn broer André Silva bij een auto-ongeluk. De aanvaller speelde sinds 2020 voor Liverpool, toen hij overkwam van Wolverhampton Wanderers, en droeg daar rugnummer 20. Op verzoek van de supporters werd besloten om dat rugnummer in de toekomst niet meer uit te geven.

Zaterdagmiddag staan de twee Engelse clubs van Jota voor het eerst sinds zijn overlijden tegenover elkaar, wat naar verwachting een emotionele middag zal worden. In zijn kerstboodschap richtte Arne Slot zich al tot de familie van de overleden Portugese aanvaller.

Volgens The Times zullen de zoontjes van Jota, Dinis en Duarte, zaterdag op Anfield als mascottes met de spelers het veld oplopen. De verwachting is dat een van hen aan de hand van Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk het veld op gaat en de ander met Wolverhampton-captain Toti. Ze hebben ook nog een zusje van een jaar oud, maar zij zal niet als mascotte mee het veld op komen.