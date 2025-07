Liverpool geeft gehoor aan grote wens supporters na overlijden Jota

Liverpool gaat in de toekomst rugnummer 20 niet meer uitgeven aan spelers na het overlijden van , zo maakt de club donderdagavond bekend via de officiële kanalen. Daarmee geeft de club gehoor aan de grote wens van de supporters.

Donderdagochtend kwam het vreselijke nieuws naar buiten dat Jota was overleden bij een verkeersongeval in het Spaanse Zamora. De Portugees zat samen met zijn broertje André Silva in de auto, waarna ze van de weg vlogen door een klapband. De auto vatte vervolgens vlam en beide mannen hebben dit niet overleefd.

Al snel nadat het tragische nieuws naar buiten kwam, meldden supporters van Liverpool zich op social media met het verzoek om rugnummer 20 in te trekken. Daar gaf de Engelse kampioen in de loop van de dag gehoor aan; nummer 20 is nu voor altijd het rugnummer van Jota en zal niet meer door andere spelers worden gedragen bij Liverpool.

“Rugnummer 20 zal terecht worden vereeuwigd voor zijn bijdrage aan het kampioenschap van Liverpool in 2024/25, het twintigste kampioenschap van de club”, schrijft Liverpool in een statement. “Dit doen we met zijn kenmerkende doelpuntviering voor The Kop na zijn goal waarmee hij ons de zege bracht tijdens de Merseyside derby in april. Een aangrijpend, laatste doelpunt van zijn leven.”

He took us to victory – a tribute to Diogo Jota ❤️ — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

