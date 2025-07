Diogo Jota: van tienerliefde tot gezinsman met koppositie op de wereldranglijst

Naast zijn prestaties op het veld was een man die ook buiten het stadion een onuitwisbare indruk achterliet. Hij stond bekend als een warme persoonlijkheid, toegewijd aan zijn gezin, bevlogen in zijn hobby’s en geliefd bij teamgenoten en vrienden. Twee weken geleden stapte de 28-jarige Jota nog in het huwelijksbootje, niet wetend dat het geluk zo abrupt zou worden afgebroken

Gezin en huwelijk

Familie stond centraal in Diogo Jota’s leven. Op 22 juni 2025 trouwde hij met zijn jeugdliefde Rute Cardoso, met wie hij al sinds 2012 een relatie had. Het stel, dat elkaar had leren kennen als tieners, beleefde samen Jota’s hele carrière: van Paços de Ferreira tot Liverpool. Hun trouwdag deelde Jota trots op sociale media met de woorden “22 juni 2025. Yes to forever.” Het kersverse echtpaar had samen drie jonge kinderen: twee zoontjes en een dochter. Jota was een toegewijde vader; hij en Rute waren al ouders geworden in de jaren vóór hun huwelijk. Zo jong als hij was, had Jota al een groot gezin en dat gaf hem duidelijk veel vreugde. In interviews liet hij ontvallen hoe belangrijk de huiselijke rust voor hem was en hoe hij genoot van de simpele momenten met zijn kinderen, weg van de drukte van het profvoetbal.

Artikel gaat verder onder video

Op de bruiloft, twee weken voor het noodlottige ongeval, vierden familie en vrienden het geluk van Diogo en Rute. Portugese media toonden foto’s van de ceremonie: een stralende Jota in trouwkostuum en Rute in een prachtige witte jurk. Het stel had zelfs hun drie kinderen en hun drie honden een rol gegeven op de huwelijksdag. Jota gold als familieman. Ondanks zijn roem bleef hij honkvast bij zijn jeugdliefde en hechtte hij aan zijn roots. Zijn tragische overlijden, slechts dagen na het bezegelen van hun huwelijk, laat een jonge weduwe en drie vaderloze kinderen achter.

Hobby’s en passies naast het voetbal

Hoewel voetbal zijn beroep en eerste liefde was, had Diogo Jota ook andere hobby’s. De meest opvallende daarvan: gaming. Jota stond bekend als een fervent FIFA-speler. Dat was ook weleens te zien aan zijn doelpuntvieringen. Tijdens de coronaperiode ontpopte hij zich zelfs tot een van de beste FIFA-spelers ter wereld. In februari 2021 bereikte hij nummer 1-positie op de wereldranglijst in de FIFA Ultimate Team Champions mode, met een perfecte score van 30 overwinningen en 0 nederlagen. Eerder, in april 2020, had hij al de ePremier League Invitational gewonnen, een officieel FIFA-toernooi tussen Premier League-spelers, door in de finale zijn toenmalige Liverpool-ploeggenoot Trent Alexander-Arnold te verslaan.

Gaming was voor Jota niet zomaar tijdverdrijf, maar een echte passie. “Elke keer als we voor een uitwedstrijd op reis gaan, neem ik de PlayStation mee. Zo gaat de tijd vlot voorbij,” vertelde hij eens. Hij richtte zelfs zijn eigen e-sportsteam op: in november 2020 lanceerde hij Diogo Jota eSports, later omgedoopt tot LUNA Galaxy, een team dat deelnam aan internationale competities in FIFA, maar ook in games als Rocket League en Dota 2. Jota was actief betrokken bij dit e-sportsteam, trad zelf op als speler in online toernooien en was regelmatig te vinden op Twitch, het streamingplatform, waar hij games speelde en in direct contact stond met fans. Hij was een van de weinige topvoetballers die op hoog niveau gamede, en dit leverde hem ook onder jongeren buiten het voetbal om een schare fans op.

Naast videogames hield Jota van muziek en ontspannen met vrienden. Teamgenoten herinneren zich dat hij in de kleedkamer vaak met een koptelefoon op zat, genietend van Portugese hiphop of popmuziek, om in de stemming te komen voor een wedstrijd. Ook had hij, net als veel Portugese spelers, een voorliefde voor het kaartspel Sueca, dat hij tijdens uitwedstrijdritten speelde met collega’s. En niet te vergeten zijn band met huisdieren: Jota was een dierenvriend met drie honden thuis, die hij als onderdeel van het gezin beschouwde. In interviews lachte hij weleens dat de drukte van drie kinderen én drie honden in huis hem soms meer uitputte dan een intensieve training.

© Imago

Karakter en kameraadschap

Diogo Jota’s karakter wordt unaniem geroemd door allen die hem kenden. Mensen in zijn omgeving omschrijven hem als bescheiden, vriendelijk en hardwerkend. Jürgen Klopp, zijn voormalig coach bij Liverpool, prees Jota niet alleen om zijn kwaliteiten op het veld maar vooral om zijn persoonlijkheid. “Hij is zo’n sympathiek persoon, iedereen mag hem graag,” aldus Klopp. Jota was geen haantje-de-voorste in de spelersgroep, eerder rustig en benaderbaar, maar op het veld sprak zijn werklust boekdelen.

Bij Wolverhampton Wanderers kende men hem als iemand die zich altijd inzette voor het team. Hij was vaak een van de eersten op de training en de laatsten die vertrokken. Rúben Neves, ex-ploeggenoot en goede vriend, vertelde ooit lachend dat Jota soms net een getrouwde man was in hoe serieus en volwassen hij overkwam – een grapje binnen de spelersgroep, omdat Jota al op jonge leeftijd zo betrouwbaar en volwassen in gedrag was. In een gezamenlijk interview in 2018, toen beiden 21 jaar oud waren, noemde The Guardian Jota en Neves “humble and affable” (nederig en vriendelijk) en merkte de interviewer op dat ze in hun conversatie als een oud getrouwd stel elkaars zinnen afmaakten.

Vriendelijkheid was een kenmerk dat telkens terugkomt in de reacties. Na zijn overlijden liet de Portugese voetbalbond optekenen dat Jota ‘een buitengewoon persoon was, door alle teamgenoten en tegenstanders gerespecteerd, iemand met een aanstekelijke vrolijkheid’. Buiten het veld werd Jota door vrienden ook omschreven als loyaal. Hij onderhield nauw contact met jeugdvrienden uit Portugal en was niet veranderd door de roem. Wanneer hij terugkeerde naar Porto in de zomer, ging hij graag met oude vrienden een hapje eten of gewoon op bezoek bij familie. Jota stond ook bekend om kleine gebaren: zo gaf hij eens zonder media-aandacht een gesigneerd shirt aan een jonge fan van Wolves die ernstig ziek was, en nodigde hij die fan en diens ouders uit voor een wedstrijd als zijn gasten.

© Imago

Maatschappelijke betrokkenheid van Jota

Hoewel Jota geen uitgesproken publiek figuur was in maatschappelijke debatten, droeg hij op zijn eigen manier bij aan goede doelen en gemeenschappen. Bij Wolverhampton was hij betrokken bij initiatieven van de club in de lokale gemeenschap. Zo deed hij mee aan een actie voor het Acorns Children’s Hospice, waarbij hij FIFA speelde tegen fans om geld in te zamelen voor dit kinderhospice (een geliefd doel in de West Midlands).

Tijdens de coronapandemie nam hij deel aan meerdere inzamelingsacties: via het eerder genoemde ePremier League-toernooi werd geld opgehaald voor goede doelen, en Jota leverde ook bijdragen aan voedselbanken in Liverpool, samen met enkele teamgenoten, om minderbedeelden te steunen in moeilijke tijden.

In Portugal was Jota een rolmodel in zijn geboortestreek. Hij groeide op in Massarelos, een wijk in Porto, en begon bij FC Gondomar met voetballen. Later, toen hij voor FC Porto en de nationale ploeg speelde, bleef hij terugkomen in zijn buurt. De lokale amateurclub en scholen konden op zijn steun rekenen. Hij schonk bijvoorbeeld elk jaar een set voetballen en materiaal aan zijn eerste club en bezocht jeugdtrainingen als hij in Portugal was, om kinderen te inspireren. De Portugese bond noemde hem niet voor niets ‘een referentie in zijn gemeenschap’.

Ook in de spelersgroep nam hij jonge talenten onder zijn hoede. Bij Liverpool ontfermde hij zich over de destijds nieuwkomer Fábio Carvalho en gaf hem tips om zich aan te passen in Engeland. In het nationale team fungeerde hij als sparringpartner voor opkomende aanvallers als Gonçalo Ramos. Jota stond bekend om zijn professionele instelling: hij hechtte waarde aan op tijd komen, discipline, voeding en rust – en jongere spelers keken naar hem op.

Nu Diogo Jota er niet meer is, komen al deze aspecten van zijn persoonlijke leven samen in de vele eerbetonen. Vrienden en medespelers herinneren hem als de voetballer met het gouden hart. In de woorden van Cristiano Ronaldo: “Het slaat nergens op. Net getrouwd. Aan je familie, vrouw en kinderen de condoleances en alle sterkte van de wereld. Ik weet dat je altijd bij ze zal zijn.”